Hillary'ye Endonezya'da soğuk duş

Endonezya'da 30 milyon civarında mensubu bulunan Muhammediye cemaatinin lideri Din Şemsuddin, ülkeyi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Hillary Rodham Clinton'ın akşam yemeği davetini reddetti.



Hindustan Times gazetesinin verdiği habere göre, ülkedeki ikinci büyük İslami teşkilat olan Muhammediye'nin lideri Şemsuddin, "diyalogsuz yemeğin yararı olmayacağını" belirtti.



Şemsuddin, "Amerikan Dışişleri Bakanıyla yerel tatları tartışmak yerine, Avustralya'daki dinler arası toplantıya katılmayı tercih edeceğini" söyledi.



Din adamının daveti geri çevirmesinin, Asya gezisi çerçevesinde ilk Müslüman ülke olarak ABD Başkanı Barack Obama'nın da çocukluğunun bir bölümünü geçirdiği Endonezya'ya gelen Amerikalı bakanın, Obama'nın seçimden önceki taahhüdü çerçevesinde "Müslüman dünyasıyla yeni bir sayfa açma" çabasına bir darbe olduğu yorumu yapıldı.

