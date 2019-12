Hillary'den Bill'e 'Monica' göndermesi

Birçok diplomat ve siyasi yetkilinin yanı sıra eşi Bill Clinton, annesi ve kızı Chelsea'nin hazır bulunduğu törende eski "First Lady" Hillary Clinton, şakacı bir tonla "kendisine her türden deneyimlerle dolu bir yaşam için müteşekkirim" deyince, salonda bulunanlar gülmekten kendini alamadı.Yeni Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, daha ciddi bir tonla konuşmasına devam etti ve "olağanüstü zengin bir yaşamdan" dolayı da eşine teşekkürlerini ifade etti.Genç stajyer Monica Lewinsky ile ilişkisi, 1993'ten 2001'e kadar başkanlık yapan Bill Clinton'ın azline yönelik süreci başlatmış, ancak Clinton azledilmemişti.Bu arada, Hillary Clinton'a birkaç ay önce rakip olduğu Başkan Yardımcısı Joe Biden yemin ettirdi. Hillary Clinton, "ikimiz de bugün burada birlikte olacağımızı ve şu an yapmakta olduğumuz şeyi yapacağımızı düşünmemiştik. Yaşamın bazen böyle hoş çıkışları oluyor" ifadesini kullandı.Törende, aralarından Henry Kissinger, Madeleine Albright'ın yer aldığı bazı eski dışişleri bakanları da hazır bulundu.