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Dünya

Hillary Dışişleri adayı mı?

Obama'nın, Senatör Hillary Clinton'ı ABD Dışişleri Bakanlığı'na getirmeyi düşündüğü öne sürüldü

14 Kasım 2008 02:00

Senatör Hillary Rodham Clinton'ın, ABD Başkanı seçilen Barack Obama'nın, ABD Dışişleri Bakanlığı görevine getirmeye düşündüğü isimler arasında yer aldığı bildirildi

Obama ve ekibinin tepkisini çekmemek için adları gizli kalmak koşuluyla konuşan, Obama ile yakın temas halindeki 2 Demokrat Partili yetkili, Obama'nın, Clinton'ı ABD Dışişleri Bakanlığına getirmek konusunu ciddi şekilde düşündüğünü ileri sürdü.

Kaynaklar, Clinton'ın adının söz konusu görev için geçtiğini, ancak partililerin, Clinton'ın bu göreve en uygun kişi olduğu konusunu sorgulamaları üzerine bir süre kesildiğini belirtti. Ancak, eski başkan Bill Clinton'a yakın isimlerin George W. Bush yönetiminden Obama yönetimine geçiş çabalarını yürütecek kişiler arasında sayılmasından bir gün sonra Hillary Clinton'ın dışişleri bakanlığına getirilmesi konusunun Washington ve diğer kentlerde tekrar gündeme geldiğine işaret edildi.

Öte yandan, Nebraska Cumhuriyetçi Parti Senatörü Chuck Hagel, Massachusetts Demokrat Parti Senatörü John Kerry ile New Mexico eyaletinin Latin Amerika kökenli Valisi Bill Richardson da, ABD Dışişleri Bakanlığı için adları en çok geçen isimler arasında yer alıyor.

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