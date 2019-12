Hillary Clinton'a ‘Oval Ofis’ sorusu yok

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, NTV’de “Haydi Gel Bizimle Ol” adlı programa konuk olacak, Türk kahvesi eşliğinde soruları yanıtlayacak



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden bir gün önce ilk Ortadoğu turu kapsamında Ankara’da Türk kadınlarıyla bir araya gelecek.

Bu amaçla Clinton, NTV’de ekrana gelen Müjde Ar, Çiğdem Anad, Aysun Kayacı ve Pınar Kür‘ün sunduğu, her hafta yaşanan ilginç diyalogları ve gaflarıyla manşetlere taşınan “Haydi Gel Bizimle Ol” isimli programa konuk olacak.



Çekim yeri gizli



Ankara’da çekilecek olan ve güvenlik nedeniyle çekim yeri gizli tutulan programda Anad moderatörlük yapacak. Anad, beklenenin aksine Hillary Clinton’a eşi Bill Clinton’ın kendisini stajyer Monica Lewinsky’yle aldattığı meşhur Oval Ofis olayıyla ilgili soru sormayacaklarını açıkladı.

Teklifin ABD Büyükelçiliği’nden geldiğini anlatan Anad şunları söyledi: “Clinton’un bizim programımızı tercih etmesine Müjde, Aysun ve Pınar Hanım da çok memnun oldu. Ancak yapılacak program bizim tarzımızın dışında, sohbet gibi değil, mülakat gibi olacak.



50 seyirci olacak



Çekim yapılacak yeri henüz güvenlik nedeniyle biz bile bilmiyoruz. Programın süresi 1 saat olacak ama Clinton’un programına göre bu süre değişebilir. Stüdyoda öğrenci ve kadın ağırlıklı 50 seyirci de olacak. Hillary Clinton’la birlikte Türk kahvesi içeceğiz ve sorularımızı yönelteceğiz. Herkes merak ediyor ama Oval Ofis olayını sormayacağız. Çünkü programın bu olaya indirgenmesini istemiyoruz. Yoksa onlar bize, ‘Şunu sormayın, bunu sormayın’ diye özel bir istekte bulunmadı. Her türlü soruya açıklar.”



Öte yandan Anad’ın “Hillary Clinton her türlü soruya açık, bizden özel bir talepleri olmadı” şeklindeki açıklamasına rağmen, Amerikan Konsolosluğu’ndan Oval Ofis konusunda soru yasağı getirildiği iddia edildi.





Birand’la da program yapacak



Hillary Clinton’lu “Haydi Gel Bizimle Ol” özel programı cumartesi akşamı yayımlanacak. Programda sadece kadın sorunları ele alınmayacak, Gazze de Ortadoğu da konuşulacak.

Türkiye’de biri siyasi iki programa çıkmak isteyen Clinton “Haydi Gel Bizimle Ol”un yanı sıra Mehmet Ali Birand’la da özel program yapacak.