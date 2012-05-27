Hillary Clinton Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İstanbul'da yapılacak Terörizmle Mücadele Küresel Forumu toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 7 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, yaptığı yazılı açıklamada, Clinton'ın 31 Mayıs-7 Haziran günleri arasında aralarında Türkiye'nin de olduğu, 7 ülkeyi kapsayan bir tura çıkacağını bildirdi.

Nuland'ın açıklamasına göre, Clinton sırasıyla Danimarka, Norveç, İsveç, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'ye gidecek.

Clinton, turunun son ayağı olan Türkiye'deki temasları kapsamında, 7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek bakanlar düzeyindeki Terörizmle Mücadele Küresel Forumu toplantısının eşbaşkanlığını yapacak ve üst düzey Türk yetkililerle Suriye ve İran dahil olmak üzere dış politikayı ilgilendiren bir dizi konuda istişarelerde bulunacak.



Ermenistan ve Azerbaycan ziyaretleri



Clinton'ın 7 ülkeyi kapsayan gezi programında, Danimarka, Norveç ve İsveç ziyaretlerinin ardından, 4-7 Haziran günlerinde Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ı içine alacak bir Kafkaslar turu da bulunuyor. Nuland'ın açıklamasına göre Clinton, bu üç ülkedeki temaslarında, bölgesel güvenlik, demokrasi, ekonomik kalkınma ve terörle mücadele konularını ele alacak.

Nuland, 4 Haziran'da Ermenistan'da Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ve diğer üst düzey Ermeni yetkililer ile Ermeni sivil toplum liderleriyle görüşecek olan Clinton'ın, 6 Haziran'da Gürcistan'dan geçeceği Azerbaycan'da da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azeri sivil toplum liderleriyle bir araya geleceğini belirtti.