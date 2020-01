Hillary Clinton: Trump'a "Benden uzak dur sapık" dememek için kendimi zor tuttum

Hillary Clinton, 2016 başkanlık seçimi kampanyaları sırasında Ekim ayında düzenlenen tartışma programlarından birinde rakibi Donald Trump’ın sahnede sürekli dolaşıp durmasından son derece rahatsız olduğunu, büyük huzursuzluk duyduğunu, tüylerinin ürperdiğini ifade etti. Clinton, yeni yayınlanacak kitabında, Trump’ın sahnede kendisini çok yakından takip ettiğini, “Benden uzak dur sapık, yanıma yaklaşma” dememek için kendini zor tuttuğunu yazıyor.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre; Demokrat Parti’nin başkan adayı olan Hillary Clinton, St.Louis kentinde seçimlere bir ay kala 9 Ekim’de düzenlenen tartışma programında kontrolunu kaybetmemek için büyük çaba sarf ettiğini anlatıyor. Tartışma programının yayınlanacağı 9 Ekim’den iki gün önce Trump’ın kadınları taciz etmekle böbürlendiği video ve ses kayıtları sızdırılmış ve bu gelişme, seçim kampanyası sürecinde adeta deprem etkisi yaratmıştı.



Toplantı formatında düzenlenen tartışma programı sırasında 1,90 boyundaki Donald Trump, sorulara yanıt verdiği sırada 1,65 boyundaki Hillary Clinton’ın peşinden ayrılmamış, Clinton’ı adeta kuşbakışı izlemişti.



12 Eylül’de piyasaya sürülecek olan ”What Happened-Neler Oldu” adlı kitabından parçalar okuyan Clinton, ”Bunun doğru olmadığını düşündüm. İkinci tartışma programını yapıyorduk ve Donald Trump arkamdan, tepemden ayrılmıyordu. Tüm dünya daha iki gün önce Trump’ın kadınları elle taciz ettiği için nasıl böbürlendiğini öğrenmişti. Şimdiyse küçük bir sahne üzerindeydik ve nereye yürürsem peşimden ayrılmıyordu, bana dik dik bakıyordu, yüz ifadeleri çok tuhaftı. Son derece rahatsızlık verici bir durumdu. Neredeyse ensemde soluyordu. Tüylerim diken diken olmuştu” ifadelerini kullanıyor.



Clinton, kitabında, “Öyle bir andı ki, bir an her şeyi dondurmak ve tartışmayı izleyen herkese, ‘Benim yerimde olsanız ne yapardınız? Sakin olmaya çalışır, gülümsemeye devam eder, kendi özel alanınızı ihlal etmiyormuş gibi mi yapmaya çalışırdınız? Ya da ona döner, gözünün içine bakar ve yüksek sesle, net bir biçimde, ‘Benden uzak dur sapık, yanıma yaklaşma! Kadınları korkutmaktan hoşlandığını biliyorum ama beni korkutamazsın, geri dur’ mu derdiniz?” diyor.



Clinton, o an, hayatı boyunca kendisini safdışı bırakmaya çalışan erkeklere karşı verdiği mücadelelerden edindiği deneyimle sakin olup kendini kontrol etmeyi başardığını söylüyor.



Clinton, kitapta, “Belki de sakin olma, dilimi tutma, tırnaklarımı yumruklarıma geçirip tüm dünyaya sakin ve kontrollu bir tavır sunma azmi içinde gülümsemeye devam etme dersini belki de fazlaca iyi öğrenmişim” diyor.



Clinton’ın kısa süre içinde piyasaya çıkacak kitabından bölümler okuduğu kayıt, MSNBC televizyonunun Morning Joe adlı sabah programında yayınlandı.