Hillary Clinton: Trump, golf ve Twitter arasında işleri halletmeye nasıl zaman buluyor?

Çeviri - Gonca Tokyol

Demokratların 2016’daki başkanlık adayı Hillary Clinton, seçimlerde mağlup olduğu ABD Başkanı Donald Trump’ın golf oynamak ve tweet atmaktan işleri halletmeye nasıl zaman bulduğunu bilmediğini söyledi. ABD’nin ilk kadın başkanı olmak için girdiği yarışı milyarder emlak zengini karşısında kaybeden Clinton, Trump’ın galibiyeti sonrası yaptığı eleştirilere de ‘taktığını’ ifade etti.

The Hill’in haberine göre, eşi eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın başkanlığının 25. yılını kutlamak için düzenlenen bir etkinlikte konuşan Clinton, “Görülüyor ki, eski rakibim benim düşüncelerimi açıkça dile getirmeme takmış. Açıkçası tweet atmak ve golf arasında nasıl herhangi bir iş yapıyor? Bilmiyorum” dedi.

Clinton’ın yorumları, ABD Başkanı Trump’ın Demokrat rakibi hakkında Twitter’da açıklamalar yapmasından birkaç saat önce geldi. Kişisel Twitter hesabında Clinton’ı “tüm zamanların en kötü (ve en büyük) kaybedeni” olarak nitelendiren Trump, eski rakibine “hayatına devam etmesini” söylemişti.

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