Hillary Clinton: PKK ortak düşmanımız

CNN TÜRK'e konuşan ABD Dışişleri Bakanı Clinton, "PKK ortak düşmanımız. Terörle mücadele konusunda işbirliğimiz sürecek" dedi. İran konusunda da Türkiye’den yardım isteyeceklerini söyledi.



CNN TÜRK Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Birand’ın sorularını yanıtlayan Clinton, ABD Başkanı Barak Obama’nın Türkiye’yi ziyaret edecek olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.



'Ortak düşmanımız PKK,

ortak yönümüz facebook'



“Obama ortak dost bir ülkeye” gelecek diyen Clinton, “Türk ve ABD gençlerinin facebook’u en çok kullanan gençler olduğunu biliyorum. Birçok ortak yönümüz var” diye konuştu.



Türkiye’nin İslam dünyasında bir model olduğunu da belirten ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye’de İslam ve demokrasinin bir arada olduğuna vurgu yaptı.



'Türkiye ile ilişkilerimizi

güçlendirmek istiyoruz'



Clinton, “Türkiye’yi nasıl tanımlıyorsunuz. Ilımlı İslam mı” şeklindeki soruya da “Hayır dini ifadelerle nitelendirmiyoruz. Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz” yanıtını verdi.



Clinton, Türkiye’nin İslami değerlere kayacağına ilişkin kaygılarının olup olmadığıyla ilgili olarak, “Türkiye şimdiye kadar güvenilir bir müttefik oldu. Türkiye’nin küresel ve bölgesel konularda da oynadığı rolü destekliyoruz. İlişkileri artırmak istiyoruz” dedi.















