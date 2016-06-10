Hillary Clinton ile Trump Twitter'dan kapıştı

ABD Başkanı Barack Obama’nın, başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için gerekli delege sayısına ulaşan Hillary Clinton’ı desteklediğini açıklamasına Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump’dan tepki geldi. Trump, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Obama Sahtekar Hillary’i destekliyor. O, dört yıl daha ‘Obama yönetimi’ istiyor olabilir ama başka kimse istemiyor.” ifadesiyle tepkisini dile getirdi.

Hillary Clinton’ın seçim kampanyasına ait Twitter adresinden ise Trump’a cevaben, “Hesabını sil.” paylaşımı yapıldı. Clinton’ın bu tweet’i kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir kaç dakika içinde 194 bin retweet ve 213 bin beğeni alan tweet toplamda 340 bin retweet ve 400 bin beğeniye ulaşarak Clinton’ın bugüne kadarki en popüler tweet’i oldu.

Cumhuriyetçi Parti’den cevap gecikmedi

Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimleri Hillary Clinton’ı hedef alan tweet’ler atarak Trump’a sahip çıktı. Cumhuriyetçi Ulusal Komite Başkanı Reince Priebus, Clinton’un e-posta skandalına gönderme yaparak, “Eğer birisi silme tuşunu kullanmayı biliyorsa o sensin.” şeklide bir paylaşım yaptı.

Daha sonra tartışmaya yeniden katılan Trump ise, “823 kişilik ekibinin bunu düşünmesi ne kadar sürdü? Ve sildiğin 33 bin e*posta nerede?” ifadeleriyle Clinton’a yüklendi.