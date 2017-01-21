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Dünya

Hillary Clinton, Bill Clinton'ın bakışlarını böyle yakaladı

Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın podyumda yürüyüşü sırasında kameralara yansıyan görüntü...

21 Ocak 2017 14:54

ABD'de dün görevi devralan 45. başkan Donald Trump için görkemli bir tören düzenlendi. Seçimlerde Trump'ın en büyük rakibi Demokrat Partili Hillary Clinton da törene katılanlar arasında yer aldı. Posta'da yer alan habere göre törende, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın podyumda yürüyüşü sırasında Hillary Clinton, eşi Bill Clinton'a dönerek uzun uzun baktı.

O sıralarda Bill Clinton'ın Donald Trump'ın kızı Ivanka'ya baktığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

 

Oval Ofis'te seks skandalı

 

1996 yılında Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'ın Oval Ofis'te yaşadıkları seks skandalı tüm dünyada çok konuşulmuştu. Yaşanan skandal sonrası Hillary Clinton, eşini affetmişti.

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