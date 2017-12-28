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Hileli akaryakıt operasyonunda 9 tutuklama

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt sattıkları iddiasıyla 9 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 9'u tutuklandı

28 Aralık 2017 15:08

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt sattıkları iddiasıyla 9 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 9\'u tutuklandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı\'nca, atık yağları işlemek suretiyle akaryakıt üreterek değişik illerde satışa sundukları ve bu akaryakıtı satın aldıkları tespit edilen kişilere yönelik Osmaniye merkezli Adana, Afyonkarahisar, Bursa, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Şanlıurfa\'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Şüpheli olarak 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda 38 ton hileli motorin, 638 doküman ve suçta kullanılan 3 akaryakıt pompası ile 1 filtreleme makinesi ele geçirildi. Sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9\'u tutuklandı. Diğer şüpleliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişinin ise arandığı belirtildi.

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