Hilbert, yıllık 1.3 milyon euroya Kara Kartal

T24 - Beşiktaş'ın Stuttgart'tan transfer ettiği Hilbert kendisini siyah beyazlı yapan imzayı atarken, Alman oyuncunun yıllık 1 milyon 350 bin euro alacağı açıklandı. İmza töreni sonrası açıklamarda bulunanan kulüp yönetim üyesi Serdar Adalı Robinho transferi ile ilgili haberlere açıklık getirirken, bu transferle için yeterli bütçelerinin olmadığını söyledi. Adalı, Beşiktaş'ın Galatasaray'ın gözden çıkardığı SErvet Çetin ile ilgilenmediğini belirtirken, yaptıkları transferlerle rakiplerine oranla sezona 1-0 önde başlayacaklarını ve UEFA'da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Roberto Hilbert, Serdal Adalı'nın da katıldığı imza töreninde yaptığı açıklamada, "Büyük bir camiaya geldim. Burada olmaktan mutluyum. Çok iyi işler yapacağımı düşünüyorum. Takım daha da ileriye gidecek. Doğduğum yerde Türkler çoktu. Onlarla beraber yaşadım. Çok sayıda Türk arkadaşım var bu yüzden Türk kültürünü yakındna tanıyorum. Almanya'da Ersen Martin'le aynı sokakta oturdum. Kendisi aile dostum. Stuttgart'a ilk geldiğimde şanpiyon oldum. Tabii ki inişlerim ve çıkaışlarım oldu. Bu camiada yeni bir sayfa açıp yükselişimi sürdüreceğim. Stuttgart'ta sağ kanatta oynuyordum ama her iki kanatta da oynayabilirim. Fabian Ernst'in burada olması hocamızın Alman olması benim için avantaj. Beşiktaş'a çok faydalı şeyler yapacağıma inanıyorum" diye konuştu.





'Robinho'yu herkes ister ama...'





Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Transfer Komitesi Başkanı Serdal Adalı, transfer bütçeleri nedeniyle Brezilyalı futbolcu Robinho'yu transfer etmelerinin şu an için mümkün olmadığını söyledi.



Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Hilbert'in imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Taraftarların Robinho'nun transferini istediklerinin hatırlatılması üzerine Adalı, "Şu an için böyle bir girişimimiz yok. Robinho'yu herkes ister, ben de isterim, ama transfer bütçemiz var ve bunu aşmamızın imkanı yok" dedi.





'Sponsor desteği olursa...'





İki yıldız transferinden bahsederken, sponsor aracılığıyla bu transferleri yapabileceklerini belirttiklerini hatırlatan Adalı, şöyle devam etti:"Quaresma'yı herhangi bir sponsor desteği olmadan aldık. Sezon başında yaptığımız transfer bütçesini zorlayarak meydana geldi bu transfer. Sponsor arayışımız sürüyor, ama ortada müspet bir durum yok. Böyle bir şey olursa Robinho da olur bir başkası da olur. Bütçe nedeniyle bir yıldız transferi şu an için mümkün değil."





BJK, Servet Çetin ile ilgilenmiyor





Kamp döneminde teknik direktör Schuster'in vereceği raporun da kendileri için önemli olduğunu kaydeden Adalı, "Hocamızın raporundan sonra nereye transfer yapmamız gerektiği belli olacak. Kamp sonuna kadar yurt dışı transferi olmayacak. Şu anda kadromuzda 12 yabancı oyuncu bulunuyor. Hocamızın kamp sonrası vereceği raporun ardından 2 yabancı oyuncuyu eksilteceğiz" bilgisini verdi.Birçok yabancı futbolcularına teklifler geldiğini belirten Adalı, kamp bitmeden hiçbir oyuncularını vermeyeceklerinin altını çizdi.Kampa gitmeden futbolculara ödemelerin yapılacağını ifade eden Adalı, Galatasaraylı Servet ile ilgilenmediklerini söyledi.Adalı, Dünya Kupası'nda mücadele eden Holosko ve Tello'ya da şu an yurt dışından bir teklif gelmediğini kaydetti.





'Tabata'nın 8 milyon euroya malolması arz-talep meselesi'





UEFA Avrupa Ligi'nde Faroe Adaları takımıyla eşleştiklerinin hatırlatılması üzerine Adalı, "Bizim için hiçbir rakip farklı değil. Kim olursa olsun eleyerek hedefimize doğru yürüyeceğiz" derken, bu hedeflerinin sorulması üzerine de "Beşiktaş'ın hiçbir zaman ikincilik, üçüncülük hedefi olmaz. UEFA'ya katılıyorsak hedefimiz UEFA şampiyonluğudur" yanıtını verdi.Adalı, Quaresma'nın 7.3 milyon euroya alındığının, geçen yıl ise Tabata'ya 8 milyon euro ödendiğinin belirtilmesi üzerine, "Bu arz talep hadisesidir. Geçen sene Quaresma'ya alıcı olsak, bırakın bu maliyeti 3-4 mislinemal olurdu. Tüm dünyadaki krizden futbol dünyası da etkilendi. Geçen sene 8'e o, bu sene 7'ye bu olabilir. Bu transfer başarısı değildir" şeklinde konuştu.





'Bobo ve Nobre daha faydalı olacaktır'





Beşiktaş'ın geçen sezon gol yollarında sıkıntı yaşadığının, ancak transferlerin kanatlara yapıldığının hatırlatılması üzerine de Adalı, "Bobo ve Nobre'nin daha faydalı olacaklarını düşünüyoruz. Kanatlara yapılan transferler daha önce Mustafa hocayla da belirlediğimiz eksiklikler. Yeni hocamız da bu noktaya işaret etti" dedi.





Quaresma ailesini İstanbul'a getirecek





Transfer Komitesi üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ise Quaresma ile ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:



"Quaresma ailesini buraya getirecek. Annesi, kız kardeşi, erkek kardeşi burada olacak. Ev tutulacak. Bunun futboluna katkısı olacaktır. Biz de kendisiyle ilgilenecek bir yaşam koçunu buraya alışana kadar görevlendireceğiz. Buradaki ilgiden çok mutlu oldu."





'Rakiplerimize oranla sezona 1-0 önde başlayacağız'





Zülfikaroğlu, rakiplerine göre sezona 1-0 önde başlayacaklarını öne sürerek, "Camiamızda herhangi bir sorun yok. Rakiplerimize göre 1-0 önde başlıyoruz. Hocamızı bulduk, transferlerimiz tamam. Sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.





Hilbert'e yıllık 1 milyon 350 bin euro





Bu arada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği özel durum açıklamasında, ''Şirketimiz Roberto Hilbert ile 3 yıllık (2012-2013 sezon sonuna kadar) sözleşme imzalamıştır. Sözleşme karşılığında oyuncuya yıllık 1 milyon 350 bin euro garanti ücret ödenecektir'' denildi.