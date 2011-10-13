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Dünya

Hilary Swank pişman MOSKOVA (A.A)

13 Ekim 2011 15:31

-Hilary Swank pişman MOSKOVA (A.A) - 13.10.2011 - Amerikalı aktris Hilary Swank, Kremlin'in desteklediği Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'un doğum günü için bu ülkede verilen konsere katıldığı için "çok pişman" olduğunu belirtti. İki kez Oscar kazanan aktris, yayımladığı mesajda, saygıdeğer insan hakları örgütlerine göre, Kadirov'un bölgede yönettiği adam kaçırmalardan, yargısız infazlardan ve diğer büyük suçlardan haberi olmadığını ifade ederek, söz konusu konsere katıldığı için "çok pişman" olduğunu kaydetti.

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