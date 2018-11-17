Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Macaristan’ın Pecs şehrinde bulunan Kasımpaşa Camisi'ni ziyaret etti. Özkök, kiliseye çevrilen camiden paylaştığı fotoğrafta kubbenin üstüne bir hilal ve bir haç eklendiğini, bu görüntünün kendisine "çok ilginç geldiğini" söyledi.

Özkök bugünkü "Amerika'da gece yarısı Türkiye'de sabah vakti" başlığıyla yayımlanan yazısında cami hakkında şunları kaydetti:

Dün Macaristan’ın Pecs şehrindeki Kasımpaşa Camisi’ni anlatmıştım.

Osmanlılar buradan ayrıldıktan sonra cami kiliseye çevrilmiş ve önüne bir çan ve haç eklenmişti.

Dün meydandaki caminin öteki tarafına geçince çok ilginç bir şey gördüm.

Caminin kubbesinin üstüne bir hilal ve bir haç eklenmişti. Hilal ve haç yan yana bana çok ilginç göründü.

Ancak bunun ne zaman eklendiğini ve hangi amaçla yapıldığını öğrenemedim.