Hilal Kaplan’dan eski gazetesine: Yeni Şafak’ın tetikçi dergisi beni hedef gösteriyor!

Yeni Şafak’ı da bünyesinde bulunduran Albayrak Medya’nın haftalık dergisi Gerçek Hayat, yeni sayısında Taraf gazetesini ele aldı. Dergide, Hilal Kaplan, Rasim Ozan Kütahyalı, Melih Altınok ve Kurtuluş Tayiz’in Taraf gazetesinde “yıldızının parladığı” söylendi. Eski Yeni Şafak yazarı Hilal Kaplan da Twitter’dan paylaştığı mesajında “Darbeye 10 ay kala FETÖ’cü Ali Bulaç ve Boydakların Mustafa'yla manşetten uzlaşma kuran Yeni Şafak'ın tetikçi dergisi beni 3.kez hedef göstermiş. Resmimi değil Emre Uslu, Fetullah Gülen ile de kolajlasanız, Yeni Şafak'ın 1 Kasım'a 3 gün kala kurduğu bu ‘koalisyon’ unutulmayacak” ifadelerini kullandı.

Altınok ve Tayiz

Oda TV’nin haberine göre dergide, Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok için “Altınok, Taraf’taki ilk yazılarında ‘solcuların ipliğini pazara çıkaran demokrat solcu’ imajı çiziyordu fakat kısa sürede liberal bir çizgiye kaymaya başladı” dedi.

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz için ise “1991’den 2004’e kadar ‘PKK üyesi olmaktan’ hapis yatan Kurtuluş Tayiz, cezaevinden çıktıktan sonra örgütün yayın organı Özgür Gündem’de gazetecilik yapmaya başladı. 2007’ye kadar Özgür Gündem’de çalışmayı sürdüren Tayiz, Taraf gazetesinin kurulmasıyla birlikte ismi daha geniş kitleler tarafından duyulan biri oldu. Kurtuluş Tayiz, bugün FETÖ’den tutuklu bulunan Ergenekon savcısı Osman Şanal’ın Erzurum Başsavcısı İlhan Cihaner’i ‘avlamasına’ destek vermesiyle de hatırlanıyor” denildi.

“Çılgın Kütahyalı”

Gerçek Hayat dergisinde, Rasim Ozan Kütahyalı için ise “Çılgın Kütahyalı” ifadesi kullanıldı. Kütahyalı’nın Taraf’ın “Her Taraf” köşesinde Deniz Gezmiş yazılarıyla sol camiayı “ayağa kaldırdığı” ifade edilen dergide, “Kütahyalı kısa süre sonra köşe yazarı yapıldı. Bu durum daha sonra gazetenin karşılaşacağı ilk büyük istifa krizinin sebeplerinden biri sayılacaktı. Rasim Ozan Kütahyalı’nın tam olarak hangi ideolojik çizgiye yakın olduğunu söylemek güç. Taraf’tan sonra bir süre de Takvim’de köşe yazan Kütahyalı çılgınlıkta tavan yaptığı spor yorumculuğuyla iştigal ediyor bugünlerde” denildi.

Türkiye gazetesi yazarı Yıldıray Oğur’a da dergide yer verildi. Dergide Oğur için “Yıldıray Oğur’u diğer Taraf kökenli gazetecilerden ayıran en belirgin unsur, uzun yıllar kendisine karşı kullanılacağını göze alarak nedamet getirmesiydi” denildi.

Derginin kapağı şöyle: