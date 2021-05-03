Hilal Kaplan'dan Prof. Mehmet Ceyhan'a: Mesleğinin saygınlığını taşıyabiliyor mu, hiç emin değilim

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Pandemi, doktorlarımız dahil canla başla, fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın kıymetini bizlere bir kez daha gösterdi. Ancak bazı isimler var ki gerçekten mesleğin saygınlığını taşıyabiliyorlar mı; hiç emin değilim. Bunlardan birisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan" dedi.

Kaplan, yazısında "Titrini yazmaya bile iki satır yetmeyen Ceyhan, pandemi başından bu yana 'o ekran benim, şu ekran da benim' şeklinde koşturuyor ve tüm çelişkilerine rağmen el üstünde tutuluyor. Ceyhan, pandeminin ilk aylarında 'Sağlıklı kişinin maske takmasına gerek yok' diyordu; bugünse nerdeyse maske takmayana 'vatan haini' diyecek noktaya geldi. Koronavirüs'ün mutasyonlu halinin daha da kötü olması ihtimaliyle ilgili olarak önce, 'binlerce kat daha düşük bir ihtimal' dedi. Bugünlerdeyse hem çocuklarda hem de hamile kadınlarda mutant virüsün ölümcül etkileri üzerinden halka korku salmakla meşgul" ifadesini kullandı.

Kaplan, "Bu arada pandeminin ilk döneminde kendisine yanlışlıkla 'Bilim Kurulu Üyesi' titri yazılmıştı ve itiraz etmemişti. Biz, kendisinin Bilim Kurulu Üyesi olmadığını hatırlatarak devam edelim. Sosyal medya hesabına girin bakın, ya 'bugün falanca kanaldayım' duyuruları ya da 'bugün röportaj verdiğim gazeteler' diye kupür paylaşımları var. Covid üzerine akademik bir yayını oldu mu bu süreçte bilmiyorum ama dört koldan devam ettirdiği 'korku yayınına' biraz ara verse fena olmayacak. En azından kendisiyle daha az çelişir..." görüşünü savundu.