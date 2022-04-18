Hilal Kaplan: Bu hızla giderse, 10-15 yıl içinde kişi başına bir köpek düşecek, ancak en büyük sorunumuz hayvantaparlar!

Sabah yazarı Hilal Kaplan, "Türkiye'de 10 milyon sokak köpeği yaşıyor. Çoğu kısırlaştırılmış değil. Bu hızla giderse 10-15 yıl içinde kişi başına bir sokak köpeği düşecek bir yere geleceğiz. Ancak bundan da büyük sorunumuz hayvanseverler değil, hayvantaparlar!" düşüncesini dile getirdi.

Kaplan, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"Âdeta kendi türüne düşman bu kafa yapısının lobi gücü sayesinde "Bir şey yapılmalı" bile diyemez hale geldik. Buna benzer satırları yazdığım için kendilerinden yemediğim hakaret kalmadı. Açıkçası Mahra'nın tek saç teli hepsinin gürültüsünden kıymetliydi.

Başta belediyeler olmak üzere herkesin üzerine düşen görevi yapmasını beklemek en doğal hakkımız.

Yineliyorum: Çarenin ne olduğunu sahayı çalışanlar daha iyi bilir. Ama saldırıya uğrama tehlikesi olmadan güven içinde 'sahada' yürümek isteyen vatandaşın hakkı daha fazla bir avuç hayvantapar tarafından engellenemez. Artık yeter!"