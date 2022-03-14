Hilal Kaplan: Almanya veya İsveç'te asistan doktor maaşları 4500 euro, kıyaslaması açısından ülkemizin daha kötü imkanlar sunduğunu söylemek güç

Sabah yazarı Hilal Kaplan, pandeminin sağlıklar üzerindeki ağır yükü hakkında kaleme aldığı yazısında, “Kamuoyu genelde doktorların birincil derdinin maaşlar ile alakalı olduğunu sanıyor ama esasında öyle değil” dedi.

“Camiada tartışılan başlıkların öncelikli olanı emekliliğe yönelik düzenlemeler, yıpranma payı gibi meseleler ve bildiğim kadarıyla bakanlığın konu hakkında bir çalışması mevcut. Maaş bazında ise Almanya veya İsveç'teki asistan doktor maaşlarının 4500 Euro civarında olduğunu görüyoruz” diyen Kaplan, “Dolayısıyla birim kıyaslaması açısından ülkemizin daha kötü imkanlar sunduğunu söylemek güç” görüşünü ifade etti.

Kaplan, “Bilinsin ki bu yazı, Cumhurbaşkanımızın ülkeden gitmekle tehdit eden doktorlara yönelik 'Giderlerse gitsinler' sözünü sanki tüm camia hedef alınmış gibi yansıtıp kendisine destekçi bulmaya çalışan oportünistler ve kendilerini hem diğer mesleklerden üstün gördüklerini her fırsatta söyleyip başka meslek sahipleri gibi greve giderek aslında farkları olmadığını gösterenler için yazılmadı. Tıp Uzmanlık Sınavı yerine Almanca çalışan tıp öğrencilerine de ABD'de yaşasalar 250-400 bin dolar borçla sahip olacakları mesleği ülkemizde üniversite harcı bile ödemeden kazandıklarını naçizane hatırlatmak isterim. Herkes karakterine yakışanı yapsın. Linç edecekler diye bu hakikatleri yazmaktan da vazgeçemeyiz” sözlerini kaydetti.

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