Hilal Cebeci: Ülkemizde devrimcilik, sol görüş gerçekten bitmiş

Şarkıcı Hilal Cebeci, 'Bella Ciao' (Çav Bella) şarkısını söylemesine yönelik eleştirilere ilişkin, babasının da devrimci olduğunu ifade ederek "Türkiye'de sol bitmiş" dedi.

Sosyal medyada, özellikle sol görüşlü kullanıcılar tarafından eleştirilen Hilal Cebeci ise, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Cebeci son açıklamasında "Türkiye'de sol bitmiş" dedi ve şunları söyledi:

"Bir solcu olarak üzülüyorum"

"Ülkemizde sol bitmiş arkadaşlar; devrimcilik sol görüş gerçekten bitmiş. Şimdi anlıyorum ki yıllarca sol görüş neden bu kadar başarısız çünkü gerçekten sadece konuşuyorlar bir solcu olarak çok üzülüyorum. Devrimci insanların uğraşması gereken çok önemli şeyler vardır."