Hilal Cebeci, twittercıları uyutmadı!

T24

Dün gece Twitter’ın en çok konuşulan ismi hiç kuşkusuz Şarkıcı Hilal Cebeci idi. Twitter’da kendisini “Başpsikopat, Türk Düşünürü” olarak tanımlayan Cebeci dün gece “Yatağa girmeden önceki son pozum” tweeti ile bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf ile birlikte Twitter’da adeta Hilal Cebeci rüzgari esti. Takipçileriyle arasında ' Panpiş' kelimesini kullanan şarkıcıyı bazı kullancılar eleştirdi bazıları ise Cebeci gibi kendi profilllerinde yatak pozlarını paylaştı.