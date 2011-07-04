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Hilal Cebeci, twittercıları uyutmadı!

Hilal Cebeci, dün gece Twitter'da "yatağa girmeden önce son pozum" diyerek yeni fotoğraflarını yayınladı...

04 Temmuz 2011 03:00

T24 - Hilal Cebeci, dün gece Twitter'da "yatağa girmeden önce son pozum" diyerek yeni fotoğraflarını yayınladı...  



Dün gece Twitter’ın en çok konuşulan ismi hiç kuşkusuz Şarkıcı Hilal Cebeci idi. Twitter’da kendisini “Başpsikopat, Türk Düşünürü” olarak tanımlayan Cebeci dün gece “Yatağa girmeden önceki son pozum” tweeti ile bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf ile birlikte Twitter’da adeta Hilal Cebeci rüzgari esti. Takipçileriyle arasında ' Panpiş' kelimesini kullanan şarkıcıyı bazı kullancılar eleştirdi bazıları ise Cebeci gibi kendi profilllerinde yatak pozlarını paylaştı. 




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