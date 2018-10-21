Hilal Cebeci: Kariyerimde cinselliğimi hiç kullanmadım

İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olan "Bella Ciao" (Çav Bella) adlı halk şarkısını İtalyanca olarak seslendirdiği klibi tartışma yaratan Hilal Cebeci, "Bu denli akılda kalıyor olmasının sebebini anlıyorum; estetik bir görüntü kolay unutulmuyor. Kariyerim boyunca cinselliği hiç kullanmadım” dedi. "Kendimi sola daha yakın hissediyor, gerçek bir devrimci olmaya çalışıyorum" diyen Cebeci, babasının idamla yargılanma hikâyesini de anlattı.

Hürriyet'ten Nurdan Sözgen'e konuşan Hilal Cebeci’nin açıklamaları şöyle:

'Çav Bella’yı yeniden yorumlamaktaki amacınız dikkat çekmek miydi?

Bir sanatçı olarak sevdiğim bu şarkıyı yorumlamak istedim. Tabii amaç ses getirmek, konuşulmak, eğlendirmek, duyguları daha çok paylaşmak, 8 yaşındaki çocuğun diline düşürmek, 15 yaşındaki genci şarkıdan haberdar etmekti.

Klipteki dans sahnelerine ve popo sallama figürlerinize gelelim. Neden bir direniş şarkısına bunları eklediniz?

Elektronik dans müziği yaptım. Ben klipte dans etmeseydim insanlar bu şarkıyla dans etmeyecek miydi?

O halde niye yeni bir versiyon hazırladınız?

Daha önce bir proje yapmıştım, zor işlerde çalışan emekçilerin bir gününe ışık tutmuştuk. Aslında ilk klibe bu görüntülerle girmeyi düşünüyordum ancak ikinci klibe erteledim. İlk klibim de hâlâ yayında.

Danslarınızın ‘kapitalizm ve emperyalizm’i simgelediğini söylemişsiniz. Bağlantıyı anlayamadım...

Danslar yani eğlence sektörü, maalesef kapitalizmin bir aracı olmuş durumda. İnsanlar dans edip eğlenmek için para harcamak zorunda. Eser, içerik olarak kapitalist ve emperyalist bir düzene karşı yazılmış notlardan oluşuyor. Amacım rutinin dışına çıkarak, insanları şaşırtıp düşünmeye sevk etmekti. Sosyalist bakışın bu denli heyecanlanmış olması beni de çok umutlandırdı. Her daim heyecanımızı yüksek tutmalıyız.

Ama çok da eleştirildiniz. Gökhan Özoğuz, Twitter’da 'Gitti güzelim ‘Ciao Bella’. Yasak olması lazım böyle eserlerin bu amaçlarda yorumlanması!' diye yazdı.

Bir sanatçı, bir şeyin yasaklanmasını nasıl önerebilir? İdeolojisinin ne olduğu umurumda değil ama göz önünde insanlar olarak gençlere 'Şu yasaklanmalı' diyerek mi örnek olacağız? Sorgulayan ve cesur bir nesil mi yoksa yasaklarla, korkularla önü kesilen bir nesil mi görmek istiyoruz?

'Çırpınırdı Karadeniz’i de böyle dans edip söyleyebilir miydi?' diyenlere cevabınız ne?

‘Çırpınırdı Karadeniz’i elektro dans müziğiyle söylemeyeceğim gibi dans da etmem. Bizim kültürümüzde bazı şeyler kutsal kabul edilir. Bu tarz eserler de kutsaldır, saygı duyulmalıdır. Dans ederek söylemek saygısızlık değil tabii ancak şarkının ritmine, makamına bağlı kalınmalı diye düşünüyorum.

‘Çav Bella’ da 2. Dünya Savaşı sırasında İtalyan partizanların söylediği bir şarkı ama...

Avrupa’daki kültüre göre bir işçi marşı önemlidir, saygı duyulmalıdır ancak dans etmek, tekno müziklerle söylemek saygısızlık kabul edilmez. Artık evrenselleşmiştir, herkesin şarkısıdır.

'Bu şarkıyı söyleyerek devrimcilerin ruhunu sızlattı' eleştirilerine ne diyorsunuz?

Bunu devrimcilerin ruhlarına sormak lazım. Böyle düşünen insanların devrimcilik nedir, bu ideoloji neyi savunur, insanın gündelik hayatına nasıl yansımalı gibi sorularla meşgul olmalarını tavsiye ediyorum.

Siz solcu ya da devrimci misiniz?

Kendimi sola daha yakın hissediyor, gerçek bir devrimci olmaya çalışıyorum.

O halde sizce ideal devrimci nasıl olur?

İdeal bir devrimci geleneklerine bağlı kalarak çağı yakalamayı bilir. Mesela yenilikçi olmalıdır, hem özgürdür hem de toplumunun özgür ve bağımsız olmasını destekler, sorgular ve sorgulatır. Korkak olmaz, kişilerle değil fikirlerle uğraşır, yasaklarla değil özgürlüklerle anılır.

En sevdiğiniz sol içerikli slogan?

Sol içerikli slogan değil ama çağı yakalamakla ilgili felsefem, 'Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar'.

Marx, Engels, Lenin... Bu isimlerden hangisini kendinize daha yakın hissediyorsunuz?

Bana göre en iyi lider hayatını anlayabildiğiniz ve onu günlük yaşantınıza sokabildiğiniz kişidir. Mustafa Kemal Atatürk’ten daha iyi bir dünya görüşüne sahip, daha iyi bir devrimci açıkçası tanımıyorum.

Sosyal medyada 'Türkiye’de sol bitmiş' diye yazdınız. Bu kanıya nasıl vardınız?

Sosyal medyada kendisini solcu olarak tanımlayan bireyler, solcuların bana çok kızdıklarını ifade etti. Sol bir görüştür, ben ise bir bireyim. Eğer solcular bireylerin peşine takılıp siyaset yapıyor ve buna kafa yoruyorlarsa maalesef bittikleri anlamına geliyor, üzgünüm.

'Babam devrimci olarak öldü, işkence gördü, akciğer kanseri oldu' diye bir paylaşım yaptınız. Babanız Zeki Ordu’nun hikâyesi neydi?

Babam bir işçiydi. Maalesef ülkemizin geçirdiği değişim yıllarının zorluklarını yaşamış. Babam gibi nice devrimciler, siyasi olarak da sağcılar veya solcular çok çeşitli zulümler görmüş. Tabii bu da babamın sağlığını kaybetmesine neden olmuş. Maalesef genç yaşta bizlere veda etti.

Biraz anlatır mısınız?

Babam 12 Mart sonrasının uydurma davalarından olan Sabotaj Davası’nın sanıkları arasında yer almış, idamla yargılanmış, hapis yatmış ve kontrgerillanın işkencesini yaşamış. 1974’te delil yetersizliğinden beraat etmiş. Onu 2002’de, 56 yaşında akciğer kanserinden kaybettik. Annem hayatta, 65 yaşında. Babam vefat etmeden önce ayrılmışlardı. Çok iyi bir insan, emekçi ve devrimciydi.

Devrimci bir baba olarak bir dönem verdiğiniz seksi pozlara nasıl tepki gösterdi?

Babam herkesin bir birey olduğunu anlatırdı. Doğal olarak bana bu konuda her zaman saygı duydu.

Zamanında çok özel pozlar vermediğimin farkındayım. 50 yıl önce Türkan Şoray, Nükhet Duru, Ajda Pekkan gibi değerli sanatçılarımızdan daha cüretkâr hiçbir fotoğrafım yok. Bu denli akılda kalıyor olmasının sebebini anlıyorum; estetik bir görüntü kolay unutulmuyor. Kariyerim boyunca cinselliği hiç kullanmadım. İlk klibim yayımlandığında 'Bu kız çok seksi' dediler, oysa klipte cinsellik yoktu. Demek ki bir bakış da seksi olabiliyor."