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Magazin

Hilal Cebeci kalçalarını da çekti!

Twitter'a yüklediği fotoğraflar ile kısa sürede magazin gündemine oturan Hilal Cebeci, eklediği son fotoğraf ile tepki çekeceğe benziyor.

24 Temmuz 2011 03:00

T24 - Twitter'a yüklediği fotoğraflar ile kısa sürede magazin gündemine oturan Hilal Cebeci, eklediği son fotoğraf ile tepki çekeceğe benziyor.

Sosyal paylaşım sitesi twitter'a eklediği seksi fotoğraflar ile magazin gündemine bomba gibi düşen Hilal Cebeci, yeni bir fotoğraf daha paylaştı. Hilal Cebeci, alışıldık fotoğraflarından çok farklı olan bu pozu ile tepki çekiyor. 



Fotoğrafa yorum yapmayı da ihmal etmeyen Cebeci, "Bodrumda nedense bu pozda farkında olmadan yakalananlara gelsin. Ben bi fotorafçıyla çalışmaya başlasam iyi olur" yazdı. 



 

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