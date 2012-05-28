Hilal Cebeci Facebook'tan atıldı!

Geçtiğimiz günlerde Facebook'a girmeye çalışan Hilal Cebeci, karşısına çıkan "Facebook hesabınız kapatılmıştır" yazılı mesajla şoke oldu.

Daha önce de facebook hesapları kapatılan Hilal Cebeci, bir kez daha aynı sorunla karşılaştı. Kapatma sebebini öğrenmeye çalışan Cebeci, "Bu hesap sahte" yanıtıyla karşılaştı. Hesabının yeniden açılması için başvuran Cebeci, Facebook'a kimlik fotoğrafını gönderdi.

Facebook'ta kendi adına 100'ün üzerinde sahte hesap bulunduğunu söyleyen Cebeci, "Gerçeğini Facebook'tan atmışlar. Sahte hesaplar duruyor. Şimdi hesabımı geri almaya çalışıyorum" dedi.

Ünlülerde Facebook uygulaması

Facebook, sahte hesapları engellemek için yeni bir uygulamaya geçmişti. Bu uygulamaya göre, özellikle ünlü kişiler adına açılan sahte hesaplar engelleniyor. Ünlü kişi, hesabını onaylatmak için üzerinde fotoğrafı bulunan resmi bir evrağının dijital kopyasını göndermek zorunda. Bunun dışında, sahne adı ve gerçek adı farklı olan ünlüler, gerçek adlarının yanında parantez içerisinde sahne adlarını da belirtip karışıklıkları önleyebiliyor.