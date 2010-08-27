Hikmet Sami Türk: Öcalan ölene kadar çıkamaz

T24 - Eski Adalet Bakanı Türk, olası bir genel af ya da kısmi afla Öcalan’ın serbest kalabileceği iddialarına son noktayı koydu. Adalet Bakanı olarak çıkardığı son kanunla, Öcalan’ın herhangi bir düzenlemeyle salıverilmesini engellemek için cezanın ölümüne kadar devam edeceğini hükme bağladıklarını belirten Türk, “Bugün değişiklik yapılıp Öcalan serbest bırakılamaz. Türkiye kabile devleti değildir” dedi.

Referandum sürecinde AKP ile MHP arasında yaşanan “Öcalan’ı idamdan kim kurtardı” tartışması eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk’ün sessizliğini bozmasına neden oldu. Türk, “Öcalan’ın idam kararının infaz edilmemesinin en büyük nedeni Meclis’te bekleyen 60’ın üzerinde idam dosyasıydı. Öcalan infaz edilseydi; 60 kişi daha infaz edilecekti. Türkiye darağaçları ülkesi haline gelecekti. O yüzden vazgeçtik” dedi.



On yıl önce yaşananları Habertürk gazetesine anlatan Türk, “Genel af ve Öcalan affedilecek” tartışmalarını da değerlendirdi: MHP Lideri Bahçeli’nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile 7.5 saatlik zirvesini anlatmasından sonra HABERTÜRK’ün sorularını yanıtlayan dönemin Adalet Bakanı Türk’ün açıklamaları şöyle:

Kanunlar herkesi bağlar



3 Ağustos 2002’de, benim Adalet Bakanı olarak Meclis’ten çıkardığım son kanun olma özelliğine sahip, 3. AB Uyum Paketi’yle idam cezası tümüyle kaldırıldı. Öcalan da idamdan kesin olarak kurtuldu. Ama Öcalan’ın cezaevinden çıkmasını önlemek için kanuna bir madde koyduk. Orada şöyle deniliyor: “Bu kanun hükümlerine göre idam cezaları müebbet ağır hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları hakkında Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ile 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun şartla salıverilmeye ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bunlar hakkında müebbet ağır hapis cezası ölünceye kadar devam eder.”



Bunun anlamı Öcalan yaşamı boyunca İmralı’da veya cezaevinde kalacak ve hiçbir zaman şartla salıvermeden yararlanamayacaktır. Bugün değişiklik yapılıp, oradaki hüküm değiştirilerek, Öcalan serbest bırakılamaz. Öyle devlet olmaz. Türkiye kabile devleti değildir; bir hukuk devletidir. Kanunlar herkesi bağlar.

Söz verilmedi



Öcalan’ın, asılmamak kaydıyla Türkiye’ye teslim edildiği iddiaları kesinlikle doğru değildir. ABD bize istihbarat verdi; ama yakalama işlemini biz gerçekleştirdik. Zaten takip ediliyordu. İdamı için ABD’ye hiçbir taahhüt verilmemiştir. MİT’in raporu üzerine infazın yapılmadığı iddiaları da

doğru değildir.

AİHM durdurdu



AİHM, Öcalan hakkındaki kesinleşmiş idam cezasının infazının bir süre ertelenmesini talep etti. Bunun üzerine 12 Ocak 2000 tarihinde Başbakanlık’ta liderler zirvesi yapıldı. Ecevit, Yılmaz ve Bahçeli’nin yanı sıra, Adalet Bakanı olarak ben, Anavatan adına Devlet Bakanı Mehmet Ali İrtemçelik, MHP’den ise Sanayi Bakanı Kenan Tanrıkulu ve bazı bürokratlar vardı.

Gitti geldi



Liderler zirvesi 7.5 saat sürdü.MHP için kolay olmadı. Hükümet gitti gitti, geldi. Koalisyonun biteceği hissine kapıldım. Ama sonunda MHP ikna oldu ve AİHM’nin ihtiyatı tedbir kararına uyulması kararı alındı.

Ucuz kahramanlık



Halkoylaması öncesi ucuz kahramanlıklar yapılıyor. İdamcezası 3 Ağustos 2002’de kaldırılırken; MHP koalisyon ortağına yakışmayacak şekilde ortaklarını vatan haini olmakla suçladı. İdam cezasının kaldırılmasının Öcalan’ı kurtarmak olduğunu söylediler. Ama daha önce Bahçeli’nin AİHM kararına uyma konusunda imzası vardı.