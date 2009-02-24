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Politika

Hikmet Şahin'e adaylık yolu açıldı

YSK, yerel seçimlerde DP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hikmet Şahin'in adaylığının iptaline ilişkin kararı kaldırdı

24 Şubat 2009 02:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde Demokrat Parti'nin (DP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hikmet Şahin'in adaylığının iptaline ilişkin Bursa İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı.

YSK, CHP'nin İzmir'in Konak ilçesi Belediye Başkan Adayı Kemal Karataş'ın adaylığını iptal eden Konak İlçe Seçim Kurulu kararına itirazı ise reddetti

YSK yetkililerinden alınan bilgiye göre Kurul, belediye başkan adaylarıyla ilgili itirazları sonuçlandırdı.

AKP'den aday gösterilmeyince DP'den aday olduğunu açıklayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin'in adaylığı, siyasi partiler kanununun 40. maddesindeki "bir partiden merkez yoklamasına katılan aday başka partiden aday olamaz" hükmü uyarınca Bursa İl Seçim Kurulu tarafından iptal edilmişti.
İl Seçim Kurulunun bu kararına itiraz edilmesi üzerine konuyu görüşen YSK, Şahin'in, AKP'nin belediye başkan adaylarını belirlenmesinden sonra adaylık için başvurduğunu ve merkez yoklamasına katılmadığını tespit etti.
YSK, bu nedenle Hikmet Şahin'in DP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olabileceğine karar verdi.

YSK, CHP'nin Konak Belediye Başkan Adayı Kemal Karataş'ın adaylığını iptal eden İlçe Seçim Kurulu kararına itirazı da görüştü.
İlçe Seçim Kurulu, belediye başkan adaylığı için 1 Aralık 2009'da il başkanlığı görevinden istifa etmesi gereken Karataş'ın bu görevini sürdürdüğü gerekçesiyle adaylığının iptaline karar vermişti.
Bu karara itirazı görüşen YSK, Karataş'ın 1 Aralık 2009'dan sonra partinin banka hesabından para çektiğinin belirlenmesi üzerine adaylığının iptali kararına itirazını reddetti.

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