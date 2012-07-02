Hikmet Karaman sosyal medyayı salladı

İspanya ile İtalya arasında oynanan EURO 2012 finali, futbolseverleri televizyon başına kitledi. Mikro blog sitesi twitter'da, Hikmet Karaman'a yöneltilen eleştiriler ise dev maçın önüne geçti.

Final maçının yorumcusu teknik direktör Hikmet Karaman, sosyal medyada tepki çekti.

Karaman hakındaki eleştirel bazı tweetler şöyle:

@yalcinelbeyli: Tam bu dakikada Hikmet Karaman'ın dediklerinden ötürü beynim uyuştu. Dediklerini takip edemiyorum anlayamıyorum.

@pakiteysis: Hikmet Karaman'ın bünyede uyandırdığı tepkinin adı "sen ne anlatıyon allasen ya."

@ozguRugzo: Şu an sadece Hikmet Haraman'ın sesini kısmamızı sağlayacak bi teknoloji üretilse Apple'ın tahtını sallar.

@istiklalAkarsu: Hikmet Karaman bir sussun da maç seyredelim diyenler lütfen RT!

@EsirMacunu: Beterin beteri var derken sanırım Hikmet Karaman'dan bahsetmiş atalar. Değerini bilemedik Ömer Üründül.

@brcnemrd: Dışarıdan içeri topsuz süper hamle yapıyor, çok yasa Hikmet Karaman:)

@taylanataulusoy: Hikmet Karaman gereksiz ne kadar bilgi varsa anlatıyor. Eline yazılı kağıt vermişler heralde.

@Arranan_Adam: Hikmet Karaman sprinte de şiprint dedin ya :)

@Football_Turkey: Hikmet Karaman maalesef yine maçın önüne geçti, maçı sessiz izlemek istiyor insan!

@ferzender1905: İkinci yarı kupayı almak istiyorsa İtalya mutlaka gol atmalı. Hikmet Karaman :( :(

@cosansedat: Tamam TRT, Hikmet Karaman şakası çok komik ve zekice, gerçek yorumcuyu çıkarın artık.

@BarisOzciftci: Hikmet Karaman bir ara tiki taka dedi ne demek istedi?