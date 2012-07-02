T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Hikmet Karaman sosyal medyayı salladı

Final maçının yorumcusu teknik direktör Hikmet Karaman sosyal medyada tepki çekti

02 Temmuz 2012 12:06

İspanya ile İtalya arasında oynanan EURO 2012 finali, futbolseverleri televizyon başına kitledi. Mikro blog sitesi twitter'da, Hikmet Karaman'a yöneltilen eleştiriler ise dev maçın önüne geçti.

Final maçının yorumcusu teknik direktör Hikmet Karaman, sosyal medyada tepki çekti.

Karaman hakındaki eleştirel bazı tweetler şöyle:

@yalcinelbeyli: Tam bu dakikada Hikmet Karaman'ın dediklerinden ötürü beynim uyuştu. Dediklerini takip edemiyorum anlayamıyorum.

@pakiteysis: Hikmet Karaman'ın bünyede uyandırdığı tepkinin adı "sen ne anlatıyon allasen ya."

@ozguRugzo: Şu an sadece Hikmet Haraman'ın sesini kısmamızı sağlayacak bi teknoloji üretilse Apple'ın tahtını sallar.

@istiklalAkarsu: Hikmet Karaman bir sussun da maç seyredelim diyenler lütfen RT!

@EsirMacunu: Beterin beteri var derken sanırım Hikmet Karaman'dan bahsetmiş atalar. Değerini bilemedik Ömer Üründül.

@brcnemrd: Dışarıdan içeri topsuz süper hamle yapıyor, çok yasa Hikmet Karaman:)

@taylanataulusoy: Hikmet Karaman gereksiz ne kadar bilgi varsa anlatıyor. Eline yazılı kağıt vermişler heralde.

@Arranan_Adam: Hikmet Karaman sprinte de şiprint dedin ya :)

@Football_Turkey: Hikmet Karaman maalesef yine maçın önüne geçti, maçı sessiz izlemek istiyor insan!

@ferzender1905: İkinci yarı kupayı almak istiyorsa İtalya mutlaka gol atmalı. Hikmet Karaman :( :(

@cosansedat: Tamam TRT, Hikmet Karaman şakası çok komik ve zekice, gerçek yorumcuyu çıkarın artık.

@BarisOzciftci: Hikmet Karaman bir ara tiki taka dedi ne demek istedi?

ETİKETLER

Hikmet Karamantwitterispanyaitalyaeuro 2012

İlgili Haberler

İspanya dört farkla Avrupa Şampiyonu oldu!

Boğalar, hem EURO 2012'yi hem de "üst üste 3 büyük turnuva kazanan tek takım" unvanını kazandı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24