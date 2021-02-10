Hikmet Karaman resmen Ankaragücü'nde

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü teknik direktör Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Başkent ekibi kısa süre önce Mustafa Dalcı ile yollarını ayırmıştı.
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde yeni teknik direktör belli oldu. Başkent ekibi deneyimli teknik adam Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ankaragücü resmen açıkladı
Açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde gerçekleştirilen Başkanımız Sayın Fatih Mert’in katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi.
1.5 yılık sözleşme imzaladığımız yeni Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman’ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz" denildi.