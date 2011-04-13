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Politika

Hikmet Çetinkaya: CHP'de eş dost, ahbap çavuş ilişkisi gözetildi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı milletvekili listesini eleştirdi.

13 Nisan 2011 03:00

T24 - Cumhuriyet gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı milletvekili listesini eleştirdi. Çetinkaya, "Burada asıl amaç, Kemal Kılıçdaruğlu’nu bir süre sonra 'saf dışı' bırakıp CHP’yi ele geçirme operasyonunu başlatmaktır. Benim bildiğim, Kılıçdaroğlu’nun yerine göz diken iki-üç genel başkan adayı var şu anda" dedi.

 
Hikmet Çetinkaya'nın Cumhuriyet gazetesinde "CHP Örgütlerini Hançerledi..." başlığıyla yayımlanan (13 Nisan 2011) yazısı şöyle:


CHP Örgütlerini Hançerledi...

CHP milletvekili listelerinde gerçekten yeni ve genç yüzlere” yer verildi mi? CHP gerçekten 12 Haziran’da yapılacak genel seçimlerde yüzde 40lara ulaşacak mı?

Sabah gazeteleri okurken ister istemez şöyle düşündüm:

CHP listelerinde yer alan milletvekili adaylarının yaş ortalaması 40 mı, 50 mi yoksa 50’nin üzeri mi?

Listelerde seçilecek sıralara yerleşmiş adayların çoğunluğu 50’nin üzerinde...

60 yaşın da üzerinde çok sayıda ad var...

Zonguldak’ta listenin birinci sırasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Haberala gelince.

Haberal’ın Ergenekondan tutuklu olarak yargılanması bir kenara. Ben, Haberal Zonguldak birinci sıradan milletvekili adayı gösterilince şöyle bir düşündüm: 80 öncesine döndüm. Necdet Bulut cinayetini anımsadım. Yiğit sendikacı Şemsi Denizerin, o görkemli maden işçilerinin Ankara’ya yürüyüşünü anımsadım.

Başkent Hastanesinden Bülent Ecevitin çıkışını...

Ve bir yurttaş olarak içim acıdı CHP adına...

***

Sinan Aygün ne zaman sosyal demokrat oldu, gerçekten çok merak ediyorum.

Peki, Ercan Karakaş niçin listede yer almadı?

Yaşamını sosyal demokrat harekete adamış Karakaş listede neden yer almadı; Aygün, Aydın Ayaydın, Haberal vb. yer alırken?

Açık açık yazmakta yarar var... CHP’de eskiden ya Deniz Baykal ya da Önder Sav’a yakın olacaktı aday adayları...

Şimdi kime?

Kim olduğunu bilmeyen yok!

CHPde yeni bir hizip oluştu...

Bu hizbe biat etmeyenler” saf dışı oluyor.

Kadın hareketinden gelen Sema Kendirci, Kadın Girişimcileri Derneği’nden Gülseren Onanç seçilemeyecek sıralara konuluyor.

Çok yazık!

***

Yazımı yazdığım saatlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Değişim için yola çıktık, devrim yaptık, örgütlerimiz listelerden hoşnut” derken hiç inandırıcı değildi.

İstanbulda 12 ilçe başkanı istifa edip aday adayı olmuştu. Bir o kadar da eski ilçe başkanı vardı aday adayı olan.

Kaçı listeye girdi, kaçı dışarıda kaldı?..

Listeye giren bir iki kişi seçilmeyecek sırada.

Listelerde eş dost, ahbap çavuş ilişkisinin gözetildiği bir gerçek.

Bir de yeni hizip...

Zonguldak gibi emekçi kentinde bir maden işçisi bile yok...

Haberal Rizeli olduğu için Zonguldak birinci sıraya konulmuş. Çünkü Zonguldak’ta Rizeli sayısı azımsanmayacak kadar çokmuş.

Sosyal demokrasiyle, CHP’yle bağı olmayan o denli çok aday var ki CHP listelerinde, say say bitmiyor...

Ad ad vermeyeceğim ama “Asker gelsin bizi AKPden kurtarsın” diyenler de var; MHPnin ve AKPnin kapısını aşındıranlar da.

***

CHP’yi yakından izleyen arkadaşımız Miyase İlknur, dünkü yazısında CHP’lilerin tepkisini şöyle yansıtıyordu:

Gürsel Tekinin bugüne değin gayri resmi olan eşbaşkanlığı resmen ilan edildi...”

Örgüt emekçilerinden salt Kadir Öğüt listede seçilecek sıraya konuldu.

Bu arada Kürt kökenli ve Alevi aday çok az...

CHPnin “yenileşme” adıyla “merkez sağa” doğru kayması olasılığı çok yüksek...

Sosyal demokrasi bilinci olmadan sosyal demokrat olunmaz, Ercan Karakaş gibi adlar harcanmaz, Dr. Alev Coşkun Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Önder Sav, çevre hareketinin öncülerinden Hakkı ÜlküSefa TaşkınMurat Narin vb. gibi adlar bir çırpıda silinmez.

Örgüt emekçilerinden eski Bahçelievler İlçe Başkanı Dr. Hüseyin Özkahramanın “hizbe biat etmediği” gerekçesiyle diğer ilçe başkanlarıyla birlikte adları çizilmez...

***

Dün yazdım, yineleyeyim...

CHP 29 ilde önseçim yaptı...

Doğru olan da buydu!

CHP genel başkan yardımcılarının ve MYK üyelerinin tümü seçilecek sıralara yerleştirildi...

Böyle bir şey olmaz!

Örgüte sırt çevrilmez!

Burada asıl amaç, Kemal Kılıçdaroğlunu bir süre sonra “saf dışı” bırakıp CHP’yi ele geçirme operasyonunu başlatmaktır.

Benim bildiğim, Kılıçdaroğlu’nun yerine göz diken iki-üç genel başkan adayı var şu anda.

Kızmaca darılmaca yok, durum böyle!..



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