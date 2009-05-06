Hikmet Çetin'e acı haber

Hikmet Çetin'in amcasının oğlu 50 yaşındaki Ziya Çetin, Afyonkarahisar'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.



TBMM eski Başkanı ve Dışişleri Bakanı, NATO'nun Afganistan'daki eski Kıdemli Sivil Temsilcisi Hikmet Çetin'in amcasının oğlu 50 yaşındaki Ziya Çetin, Afyonkarahisar'ın Dinar İlçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Geçen cumartesi günü saat 10.30 sıralarında Ziya Çetin yönetimindeki 06 Z 1677 otomobil ile Veysel Kavas'ın kullandığı 09 DL 554 plakalı kamyonet, Dinar- Denizli karayolu üzerinde çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ziya Çetin, ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Isparta'ya sevk edilen Çetin, önce Isparta Devlet Hastanesi'ne ardından da Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Kaburgalarında kırık bulunan Çetin, hemen ameliyata alındı. İç kanama geçiren Çetin, tüm müdahalelere rağmen aynı gece yaşamını yitirdi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)



