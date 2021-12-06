Hik Online, kasım kampanyalarında 10 milyondan fazla satışa aracılık etti

E-ticaret platformları, kasım ayında “11.11” alışveriş kampanyalarında boy gösterdi. Bu platformlara internet servis hizmetleri sunan Çin merkezli Hik Online İnternet Hizmetleri Platformu, ürün tedarik zincirini e-ticaret platformlarının sistemlerine optimize ederek, satışlarını yükseltmeye katkı sağladı. İşletme maliyetlerini azaltan platform, “11.11” kampanyaları döneminde 400'den fazla şirkete hizmet sundu. Hik Online, “11.11” kampanyalarında 10 milyon adetten fazla satışa aracılık etti.

Hik Online, 2020’de “11.11” döneminde on milyonlarca yuan cirosu olan 40 markanın bu yılki cirosunun 100 milyon yuan'ı aşmasını sağladı. Bu yıl “11.11” kampanyaları cirosunun büyümesinde önemli bir katkısı olan Hik Online, böylece internet servis hizmetlerindeki gücünü ve sürdürülebilir gelişimini kanıtlamış oldu. “11.11” indirim kampanyaları döneminde faaliyetleri aracılığıyla sadece toplumun ve ekonomilerin gelişimini desteklemekle kalmayan platform, aynı zamanda, iş ortaklarına ve partnerlerine daha iyi teknik hizmetlerini her geçen gün geliştiriyor.

Küresel çapta 20 milyondan fazla kullanıcısı var!

Hİk Online, dünya çapında onlarca ülke ve bölgeye yayılan platform, günümüzde küresel çapta 20 milyondan fazla kullanıcıya hizmet sağlıyor. Dünyaca ünlü bir hizmet platformu haline gelen Hik Online İnternet Hizmetleri Platformu, endüstri zinciri tarafından yönlendiriliyor. Platform, dünyadaki birçok tanınmış online alışveriş merkezi ile küresel bir stratejik ortaklık kurdu! Bu yıl “11.11” alışveriş kampanyaları sürecinde diğer internet platformlarından daha üstün bir performans sergileyen Hik Online, online mağaza ürünlerinin satışını teşvik ederek, işletmelerin daha fazla kâr elde etmelerini sağlıyor.

Hik Online nedir?

Hik Online, 2017 yılında Çin’in Sichuan eyaletinde kuruldu. Tmall'ın baş teknoloji sorumlusu tarafından finanse edilen ve kurulan bir üçüncü taraf hizmet platformu olan Hik Online, online satışlar için süreç boyunca teknik destek ve rehberlik sağlıyor. Gelişmiş teknolojik altyapısı ile küresel e-ticaret şirketlerine ve online alışveriş mağazalarına hizmet eden platform, iş ortaklarının ürün tanıtımlarına destek veriyor. Ayrıca, online mağazaların sipariş hacminin artışını garanti ediyor. Daha doğru ve daha rafine bir bilgi teknolojisi hizmetleri sağlayan Hik Online, pratik bir deneyime sahip profesyonel bir ekip barındırıyor. Şirketin teknolojisi ve Ar-Ge yetenekleri, ulusal projenin ana katılımcılarından biridir.