Hijyen ürünleri ile su faturalarından alınan vergi sıfırlansın talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den, Kolonya, sabun, dezenfekte ilaçları, maske gibi corona virüsten korunma amaçlı ürünler ile su faturalarındaki vergilerin kaldırılması çağrısı geldi.

Palandöken, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son dönemde en çok talep gören ürünlerin hijyen ve temizlik ürünleri olduğuna dikkati çekti.

Kolonyadan sabuna, dezenfekte ilaçlarından maskeye kadar virüsten korunma amaçlı ürün gruplarının satışlarının arttığına işaret eden Palandöken, şunları kaydetti: "Böyle zaruri bir durumda tüm hijyen ve dezenfekte ürünleri ile su faturalarındaki vergiler kaldırılmalıdır. Ülke olarak devletimizin sayesinde en başından beri Koronavirüs'e karşı iyi mücadele ve sıkı önlemler sonucunda başarılı bir politika izlendi.



Bu başarının devam etmesi için vatandaşların ve esnafın kendi korunma yöntemleri için aldığı temizlik ve dezenfekte ürünleri ile su faturalarından bir süre hiç vergi alınmaması herkesi rahatlatacaktır."