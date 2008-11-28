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Sağlık

Hidrojenli su ömrü uzatıyor

İngiliz bilim insanı biyokimyacı Mikhail Shchepinov, sudaki döteryumun (ağır hidrojen) ömrü 10 yıl uzattığını öne sürüyor..

28 Kasım 2008 02:00

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nden biyokimyacı Mikhail Shchepinov tarafından yapılan araştırmada, suda bulunan döteryum (ağır hidrojen) elementinin, insan bünyesine zarar veren besinlerdeki toksik maddeleri temizlediği, dokuları ve hücreleri güçlendirdiği ortaya çıktı.

Vücutta zararlı kimyasalların artmasının Alzheimer, Parkinson ve kansere yol açabildiğini belirten Dr. Shchepinov, "Hidrojen açısından zenginleştirilmiş suyun solucanların yaşamını yüzde 10 uzattığını gördük. Suyun veya döteryum açısından zenginleştirilmiş yiyeceklerin aynı şekilde insanların hayatını da uzatabileceğine inanıyorum" dedi.

Besinlere aktarılacak

Dr. Shchepinov, "Amacımız geliştireceğimiz yeni bir teknoloji ile bunu besinlere aktarmak olacak" dedi, ancak bu yeniliğin ne zaman hayata geçirileceği konusunda bilgi vermedi. Newcastle Üniversitesi'nden Dr. Tom Kirkwood, çalışmayı ilginç bulduğunu belirterek, "Kesin sonuçlara ulaşmak için daha çok veri bulunması" gerektiğini vurguladı.

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