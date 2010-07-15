Hidrojenle çalışan casus uçak

T24-

Şirketten yapılan açıklamada, "Hayalet gözü" adı verilen uçağın 20 bin metre irtifadan uçacak şekilde tasarlandığını ve prototipin gelecek yılın başında ilk uçuşunu yapması için NASA'nın California eyaletindeki Dryden Uçuş Araştırma Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.



İstihbarat ve izleme için tasarlanan uçağın gizlenmesinin değil, uzun süre havada kalması amaçlanarak üretildiğini belirten Boeing yetkilileri, hafif ve hidrojen yakıt sistemiyle daha güçlü olan uçağın 46 metre kanat açıklığına sahip olduğunu kaydettiler.



96 saat havada kalabilen uçağın herbiri 150 beygir güç sağlayan 2,3 litrelik dört silindirli iki motoru bulunduğu belirtildi.