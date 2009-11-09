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Yaşam

Hidrojen bombasının mucidi öldü

Sovyetler Birliği'nin hidrojen bombasının babası ve 2003 Nobel fizik ödülü sahibi Rus fizikçi Vitali Ginzburg 93 yaşında öldü.

09 Kasım 2009 02:00

Rus Bilimler Akademisinden yapılan açıklamada, Ginzburg'un kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi.

Rus haber ajansları, Rus fizikçinin uzun bir hastalığın ardından dün gece öldüğünü duyurdular.

Bolşevik devriminin hemen ardından 1916'da doğan Ginzburg, 1940'lı yılların sonu ve 1950'li yılların başında komünizm karşıtı ünlü muhalif fizikçi Andrey Saharov'un yanında Sovyet atom bombasının geliştirilmesi çalışmalarına katıldı.

Ginzburg, Saharov hüküm giydikten ve 1980'de sürgüne gönderildikten sonra bile onunla dostluğunu sürdürdü. Vitali Ginzburg 1942'de Komünist Parti üyesi olmasına karşın, Yahudi köklerinden dolayı bilim çevrelerinde devletin uyguladığı Yahudi karşıtı kampanya çerçevesinde Stalin rejimi tarafından baskıya uğradı. Ancak ABD ile atom silahı yarışında omuz omuza giden hidrojen bombası projesinin önemi dolayısıyla Ginzburg, ölüm ve hapisten kurtuldu.

Ginzburg Nobel Komitesi'nin internet sitesinde yayımlanan otobiyografisinde "Hidrojen bombası hayatımı kurtardı" diye yazdı.

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