Hidroelektrik santrallerine yerinde müdahale

Prefabrik tesise kurulan mobil fabrikada borular yerinde döşenecek bu sayede boruların nakliye maliyeti yüzde 1'e inecek.



Türkiye'nin en önemli boru üreticilerinden Dizayn Grup, Sinop'ta 2 milyon Euro'luk yatırımla mobil üretim tesisi kurdu. 400 metrekarelik prefabrik tesiste, yapımı süren Sinop Erfelek Hidroelektrik Santrali'nin (HES) su boruları üretilecek.



Mobil fabrika sayesinde boruların nakliye maliyeti yüzde 1'e inecek. Proje toplam maliyeti de yüzde 40 aşağı çekecek. Şirket, yeni üretim modeliyle HES pazarından 50-60 milyon TL gelir elde etmeyi hedefliyor.



Yeni tesisin tanıtım toplantısında konuşan Dizayn Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mirmahmutoğulları, 'mobil üretim projesini' 7 yıllık Ar-Ge çalışması sonucunda hayata geçirdiklerini söyledi. "Bu sistemde borular yerinde üretiliyor. Böylece nakliye maliyetleri yüzde 1'e iniyor." diyen Mirmahmutoğulları, Sinop'taki tesisle yıllık 10 milyon Euro'luk boru üretilebileceğini aktardı. Mirmahmutoğulları, "Eski sitemde böyle bir üretim için en az 2 bin 500 metrekarelik alan ve en az 10 milyon Euro'luk yatırım gerekiyordu. Biz taşınabilir üretim sistemi ile 2 milyon Euro'ya bunu yapabiliyoruz." diye konuştu.



Sinop Erfelek projesinde boruların taşınması için bin 200 kamyon gerektiğini anlatan İbrahim Mirmahmutoğulları, yerinde üretim yaparak bu sayıyı 40'lara kadar düşürdüklerini kaydetti. Bu da sadece nakliyede 1,4 milyon lira tasarruf anlamına geliyor. Bu sistemle üretilen boruların yüzde 100 sızdırmazlık özelliği taşıdığını belirten Mirmahmutoğulları, borulara 50 yıl garanti verdiklerini ifade etti. Polietilen malzemeden yapılan boruların 8-9 şiddetindeki depremlerde bile zarar görmediğini kaydetti. Şu an Sinop'ta yürütülen proje çerçevesinde 1 metre 60 santim çapında toplam 7 bin 500 metre uzunluğunda boru üretilecek. Bunun yüzde 40'ı tamamlandı. 1,5 ay sonra proje tamamlanacak. Mobil tesiste günlük 150 metre üretim yapılabiliyor. 15 kişinin çalıştığı tesisin ikincisi Rize ve Trabzon'a kurulacak.



Hes'lerin yüzde 80'ini alırız



Mobil taşıma sistemi ile HES projelerinin yüzde 80'ini almayı hedeflediklerini dile getiren İbrahim Mirmahmutoğulları, "Teklif verip de kazanmadığımız hiçbir proje yok. 70 milyon TL'lik Türkiye HES pazarının 50-60 milyon TL'sini almayı planlıyoruz." açıklamasını yaptı. Mirmahmutoğulları, kriz sebebiyle ihracata ağırlık verdiklerini sözlerine ekledi.



8 metre çapındaki borularla, taşan dereleri yer altına indirecek



Dizayn Grup geçen ay İstanbul Ayamama Deresi'nin taşmasıyla gündeme gelen sel felaketlerini önlemek için de harekete geçti. Geliştirdikleri sistemin, HES projelerinin yanı sıra dere ıslahlarında ve ani su birikintilerinde yaşanan sorunu da çözeceğini dile getiren İbrahim Mirmahmutoğulları, "8 metre çapında boru üretebiliyoruz. İçinden nehir geçebilir. Bu proje ile selin getirdiği ihtiyaçlara da cevap vereceğiz." dedi. Türkiye'de yağmur suyu projelerinin yüzde 98'i, kanalizasyonların yüzde 70'i, içme suyu projelerinin yüzde 20'si henüz yapılamadı.