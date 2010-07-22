T24-

HİDROELEKTRİKTEN DAHA UCUZ

63 ÜLKEYE İHRACAT



Çerkezköy'de 3 fabrikalarının olduğunu belirten Alpagut, 10 milyon dolarlık yatırımla 4'üncüsünü kuracaklarını ifade etti.



25 bin dolarlık saatlerin sevgili uğruna denize fırlatılması, dağlara lazerle yazılan aşk ilanları bunlardan en göze çarpanları. Hatta işadamları pahalı hediye konusunu o kadar ilerletti ki bir işadamı sevgilisine hidroelektrik santrali hediye etti.Elkon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alpagut, işadamlarına hidroelektrik yerine beton santrali hediye edilmesini önerdi. Beton santralinin hidroelektrik santrale göre daha uygun olduğunu belirten Mustafa Alpagut, "Hidroelektrik santrali hediye eden kişinin ismi, kime hediye ettiği bilinmiyor. Bu nedenle bana yalan gibi geliyor. Eğer doğruysa beton santrali hediye edilmesini tavsiye ederim. Hidroelektrik santralden daha uygun. 100-200 bin euroya mal oluyor" dedi.1975 yılından bu yana makine üretimi yaptıklarını kaydeden Alpagut, 1982 yılından bu yana da beton santrali işinde olduklarını ifade etti. Beton santrallerinin Turgut Özal döneminde toplu konutların yaygınlaşmasıyla birlikte yayıldığını söyleyen Alpagut, "Rusya'da 350'ye yakın beton santralimiz var. En son Tanzanya ile çalışmaya başladık. Bunun dışında Angola, Çad, Suriye, Suudi Arabistan gibi 63 ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.