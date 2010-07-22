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Yaşam

Hidroelektrik santrali hediye etti

Son dönemlerde işadamlarının birlikte oldukları bayanlara aldıkları pahalı hediyeler gündemi meşgul ediyor.

22 Temmuz 2010 03:00

T24- Son dönemlerde işadamlarının birlikte oldukları bayanlara aldıkları pahalı hediyeler gündemi meşgul ediyor.




25 bin dolarlık saatlerin sevgili uğruna denize fırlatılması, dağlara lazerle yazılan aşk ilanları bunlardan en göze çarpanları. Hatta işadamları pahalı hediye konusunu o kadar ilerletti ki bir işadamı sevgilisine hidroelektrik santrali hediye etti.

HİDROELEKTRİKTEN DAHA UCUZ

Elkon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alpagut, işadamlarına hidroelektrik yerine beton santrali hediye edilmesini önerdi. Beton santralinin hidroelektrik santrale göre daha uygun olduğunu belirten Mustafa Alpagut, "Hidroelektrik santrali hediye eden kişinin ismi, kime hediye ettiği bilinmiyor. Bu nedenle bana yalan gibi geliyor. Eğer doğruysa beton santrali hediye edilmesini tavsiye ederim. Hidroelektrik santralden daha uygun. 100-200 bin euroya mal oluyor" dedi.

63 ÜLKEYE İHRACAT

1975 yılından bu yana makine üretimi yaptıklarını kaydeden Alpagut, 1982 yılından bu yana da beton santrali işinde olduklarını ifade etti. Beton santrallerinin Turgut Özal döneminde toplu konutların yaygınlaşmasıyla birlikte yayıldığını söyleyen Alpagut, "Rusya'da 350'ye yakın beton santralimiz var. En son Tanzanya ile çalışmaya başladık. Bunun dışında Angola, Çad, Suriye, Suudi Arabistan gibi 63 ülkeye ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

Çerkezköy'de 3 fabrikalarının olduğunu belirten Alpagut, 10 milyon dolarlık yatırımla 4'üncüsünü kuracaklarını ifade etti.

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