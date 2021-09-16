Hidrobiyolog Artüz: Marmara Denizi'ndeki tür çeşitliliği 250'den 21'e indi

"Durum her geçen gün kötüye gidiyor"

Durumun her geçen gün daha kötü olduğunu ifade eden Artüz “Balıklar olması gereken boyutlarda değil, karaciğerlerinde ve üreme ile ilgili kısımlarında deformasyon oluyor. Stoklarımız açısından çok tehlikeli bir pozisyona geliyor. Göç yolu üzerinde Marmara Denizi olan balıklar da, bu balıklarla beslenip Akdeniz’e taşıma ihtimali çok yüksek. Geriye olan göçte bunları tekrar Karadeniz’e taşıma ihtimalleri de yüksek” diye konuştu.

"Kuzey Ege büyük risk altında"

Marmara Denizi’ne derin deşarjın devam etmesi durumunda Karadeniz’in de aynı şekilde olacağının altını çizen Artüz, Kuzey Ege’nin de büyük risk altında olacağını belirtti. Artüz şu ifadeleri kullandı: