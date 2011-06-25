-''HİDO''YA HOCASINDAN ÖVGÜ İSTANBUL (A.A) - 25.06.2011 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic'de forma giyen Türk oyuncu Hidayet Türkoğlu'na, takımının asistan koçu Steve Clifford'dan övgü geldi. Hidayet Türkoğlu'nun genç basketbolculara yönelik başlattığı kampta eğitim vermek üzere İstanbul'a gelen Orlando Magic'in asistan koçu Clifford, milli oyuncunun çalışması son derece kolay bir oyuncu olduğunu dile getirdi. ABD'li çalıştırıcı, Hidayet'in bir basketbolcu olarak çok iyi biri olduğunu belirterek, ''Hidayet çalışması son derece kolay bir oyuncu. İyi takım arkadaşı. Onun yanında olmak, zaman geçirmek son derece eğlenceli. Yardımsever biri. İyi aile babası. Etrafındakilere karşı kibar ve nazik biri'' dedi. Hidayet Türkoğlu'nun NBA'de hem Türkiye'yi, hem de takımı Orlando Magic'i çok iyi şekilde temsil ettiğini kaydeden Steve Clifford, ''Kendisi hem Türkiye'yi, hem bizi NBA Ligi'nde en üst seviyede temsil ediyor'' diye konuştu. -''YETENEKLERİ ÇOK İYİ''- Orlando Magic'in çalıştırıcısı, milli oyuncunun uzun boyuna rağmen yetenekleriyle de ön plana çıktığını dile getirdi. Hidayet'in iyi bir beden yapısına sahip olduğunu vurgulayan Clifford, şunları söyledi: ''Kendisi bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncu. Her şeyden önce iyi bir beden yapısına sahip. Uzun boyuna rağmen yetenekleri çok iyi. Birebirlerde rakibini kolay geçiyor. Hücum gücü kuvvetli. Bunun yanında iyi bir savunmacı. En azından savunma yeteneklerini eskisinden daha iyi yerine getirdi. Geçilmesi zor bir oyuncu olarak dikkati çekiyor.'' -HİDAYET'İN TAKIMDAKİ ROLÜ- Steve Clifford, Türk oyuncunun takımda Dwight Howard ile birlikte ikili oyunlarda çok başarılı olduğunu söyledi. İkili oyunların kendilerinin en büyük silahı olduğunu kaydeden Clifford, ''Hidayet bunları başarabildiği ve yapabildiği sürece Orlando Magic hem üst seviyelere oynuyor, hem iyi skorlar buluyor. Hücumda diğer arkadaşlarıyla paslaşması ve doğru zamanda doğru pası bulması bizim skor bulmamız açısından son derece önemli. Hidayet'in takımdaki rolü son derece büyük ve çoğu zaman da onun üzerine oyunlar yazılıp oynanabiliyor'' diye konuştu. Orlando Magic'in başarılı yardımcı antrenörlerinden Clifford, NBA'de forma giyen diğer Türk oyuncuları da övdü.