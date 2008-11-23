Hido'suz Magic mağlup



NBA'de normal sezon, Cumartesi gecesi oynanan maçlarla devam etti.



Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Orlando Magic, evinde Houston Rockets ile karşılaştı. Grip olan Hidayet Türkoğlu'nun forma giymediği maçta Rockets salondan 100-95 galip ayrılan taraf oldu.



Rockets'ta Yao Ming 22 sayı, 13 ribauntluk performansıyla yıldızlaşırken Rafer Alston 17 sayı, 7 asist, Tracy McGrady 17 sayı, Ron Artest 11 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı.



Florida ekibinde ise Jameer Nelson 21 sayı, 6 asist, Rashard Lewis 18 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Dwight Howard 13 sayı, 9 ribaunt ile maçı tamamladı.



