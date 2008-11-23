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Spor

Hido'suz Magic mağlup

NBA'de normal sezon, Cumartesi gecesi oynanan maçlarla devam etti.

23 Kasım 2008 02:00


NBA'de normal sezon, Cumartesi gecesi oynanan maçlarla devam etti.

Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Orlando Magic, evinde Houston Rockets ile karşılaştı. Grip olan Hidayet Türkoğlu'nun forma giymediği maçta Rockets salondan 100-95 galip ayrılan taraf oldu.

Rockets'ta Yao Ming 22 sayı, 13 ribauntluk performansıyla yıldızlaşırken Rafer Alston 17 sayı, 7 asist, Tracy McGrady 17 sayı, Ron Artest 11 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Florida ekibinde ise Jameer Nelson 21 sayı, 6 asist, Rashard Lewis 18 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Dwight Howard 13 sayı, 9 ribaunt ile maçı tamamladı.

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