Hido'lu Raptors sezonu kapattı

Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Toronto Raptors, sahasında New York Knicks'i 131-113 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 5'te çıkan Hidayet Türkoğlu, sahada kaldığı 18 dakikada 5 sayı, 3 asist ve 1 ribaundla oynadı. Raptors'ta 6 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, 24'er sayı kaydeden Bargniani-Calderon ikilisi galibiyeti getiren isimler oldu. Amir Johnson ise 21 sayı, 5 ribaund ve 3 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Konuk takım New York Knicks'de ise Bill Walker 28 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu olmasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.Toronto Raptors, New York Knicks'i yenmesine rağmen play-off'lara kalamadı. Kanada ekibinin play-off'a kalma mücadelesindeki en büyük rakibi Chicago Bulls, deplasmanda Charlotte Bobcats'i 98-89 yenerek Doğu Konferansı'nda play-off'a kalan son takım oldu.

İlyasova 15 sayı üretti









NBA'deki Türk temsilcilerinden Ersan İlyasova'nın takımı Mılwaukee Bucks ise deplasmanda şampiyonluğun güçlü adaylarından Boston Celtics'i 106 - 95 yenerken, milli oyuncu 15 sayı ve 3 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı.





Bucks'ta 17'şer sayıyla oynayan Stackhouse ve Ridnour, galibiyette önemli rol oynarken, Dan Gadzuric de 14 sayı ve 8 ribaundla mücadele etti.





Ev sahibi takım Celtics'te ise yıldız oyun kurucu Rajon Rondo'nun 21 sayı ve 15 asistlik performansı galibiyete yetmedi. Celtics'in ''muhteşem üçlüsü'' Paul Pierce, Ray Allen ve Kevin Garnett karşılaşmada forma giymedi.







Mehmet Okur Play-Off'lara hazır











Mehmet Okur'un forma giydiği Utah Jazz deplasmanda Phoenix Suns'a 100-86 mağlup olurken, 21 sayı ve 11 ribaundla ''double-double'' yapan Milli basketbolcunun çabaları yenilgiye engel olamadı.





Jazz cephesinde All-star oyun kurucu Deron Williams 24 sayı, 6 asist ve 5 ribaundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.







Suns'ta ise 20 sayı ve 7 ribaundla karşılaşmayı tamamlayan Amare Stoudemire galibiyetin baş mimarı olurken, oyuna kenardan dahil olan Channing Frye 15 sayı ve 6 ribauntla mücadele etti.