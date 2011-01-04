-HİDO'DAN "TRIPLE DOUBLE" ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - Orlando Magic'in Türk basketbolcusu Hidayet Türkoğlu, takımının dün gece Golden State Warriors ile oynadığı maçta ''triple double'' yaparak muhteşem bir performans sergiledi. Hido, maçı 10 sayı, 14 ribaund ve 10 asist ile tamamladı ve 110-90 Magic'in üstünlüğüyle biten maçta galibiyetin mimarı oldu. Sayı, ribaund ve asistte çift haneli rakamlara ulaşan basketbolcu, bu istatistiklere 5 de top çalma ekledi ve kariyerinin ilk ''quadruple double''ına çok yaklaştı. Gecenin bir diğer başarılı ismi 22 sayıyla oynayan Dwight Howard oldu. Howard, 17 de ribaund alarak maçı ''double double'' yaparak tamamladı. Warriors'ın en skorer ismi ise 20 sayıyla oynayan Monta Ellis oldu. Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) dün gece oynanan diğer maçlar ise şöyle sonuçlandı: Boston Celtics: 96 - Minnesota Timberwolves: 93 New Orleans Hornets: 84 - Philadelphia 76ers: 77 Denver Nuggets: 113 - Houston Rockets: 106 Utah Jazz: 102 - Detroit Pistons: 97