Hido'dan iyi haber geldi

ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı takımlarından Utah Jazz'da forma giyen Mehmet Okur, takımının Los Angeles Clippers ile oynadığı maçta sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamadı.



Jazz'ın 106-85'lik skorla kazandığı maçta ilk yarının bitimine 2.03 kala sağ dizinden sakatlanan Okur, ikinci yarıda forma giymedi. Karşılaşmada 12 dakika 45 saniye süre alan Milli basketbolcu, 12 sayı, 4 ribaunt ile oynadı. Okur'un durumunun çekilecek MR sonunda netleşeceği belirtildi.





HİDAYET TÜRKOĞLU'NDAN İYİ HABER



Doğu Konferansı ekiplerinden Orlando Magic'de forma giyen Hidayet Türkoğlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve gelecek hafta başlayacak play-off serisinde oynayabileceği açıklandı.



New Jersey Nets ile oynanan karşılaşmada sol ayak bileği burkulan milli oyuncunun yapılan MR çekimlerinin ardından sakatlığının çok önemli olmadığı bildirildi. Türkoğlu'nun antrenörü Stan Van Gundy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hidayet'in ayağında çok küçük bir şişme dışında herhangi bir morarma olmaması bizi son derece mutlu etti. Sanırım bundan sonraki maçlarda forma giyecek" dedi.



Son 5 maçında 4 yenilgi alan Orlando Magic, sezonun son maçında Charlotte Bobcats'i 15 Nisan'da evinde ağırlayacak. Magic, Milwaukee Bucks maçında sakatlıkları nedeniyle Hidayet Türkoğlu, Rashard Lewis, Dwight Howard ve J.J. Redick'in forma giyememesi nedeniyle sahaya 9 oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.

