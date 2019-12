-HİDO'DAN 9 SAYI ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı deplasmanda 114-106 mağlup etti. Phoenix Suns'da milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 9 sayı, 6 ribaunt 3 asistle oynadı Phoenix'deki US Airways Center'da oynanan maçta, Lakers'dan Kobe Bryant 25 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Los Angeles takımında Pau Gasol 21 sayı 8 ribaunt, 9 asistle takımına önemli katkı sağlarken Lamar Odom, 18 sayı 17 ribauntla ''double-double'' yaptı. Lakers'da Ron Artest de 14 sayı kaydetti. Phoenix Suns'da milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu 9 sayı, 6 ribaunt 3 asistle oynadı. 30 dakika sahada kalan Hidayet, 2 kez denediği 3 sayılık atışlardan birinde isabet kaydetti. Suns'ın en skorer oyuncusu 21 sayı atan Grant Hill oldu. Suns'da Robin Lopez 18 sayı, 14 ribauntla ''double-double'' yaptı, Jason Richardson da 17 sayıyla skora katkıda bulundu. NBA'deki milli oyunculardan Milwaukee Bucks'da forma giyen Ersan İlyasova, takımının deplasmanda Minnesota Timberwolves'a 96-85 yenildiği maçta 8 dakika forma giydi ve hiç sayı atamadı. Bu sürede 4 faul yapan Ersan, 4 kez atış kullandı ve 3 ribaunt aldı. Boston Celtics'de oynayan milli basketbolcu Semih Erden de takımının evinde New York Knicks'i 105-101 yendiği maçta forma giymedi. Ligde alınan sonuçlar şöyle: New Jersey Nets - Sacramento Kings : 106-100 Philadelphia 76'ers - Atlanta Hawks : 101-104 Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers: 101-81 Charlotte Bobcats - Indiana Pacers : 101-104 Boston Celtics - New York Knicks : 105-101 New Orleans Hornets - Denver Nuggets : 101-95 Detroit Pistons - Oklahoma City : 104-105 Miami Heat - Orlando Magic : 96-70 Minnesota Timb. - Milwaukee Bucks : 96-85 Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies : 90-91 Golden State Warriors - LA Clippers : 109-91 Phoenix Suns - Los Angeles Lakers : 106-114 Lige, TSİ yarın sabaha karşı yapılacak 9 maçla devam edilecek.