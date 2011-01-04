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Spor

Hido'dan 3. kez triple-double

NBA’de Orlando Magic, Hidayet Türkoğlu’nun triple-double yaparak yıldızlaştığı maçta Golden State Warriors’ı 110-90’lık skorla mağlup ederek üst üste 6. galibi

04 Ocak 2011 02:00

T24 - NBA’de Orlando Magic, Hidayet Türkoğlu’nun triple-double yaparak yıldızlaştığı maçta Golden State Warriors’ı 110-90’lık skorla mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

NBA’de Orlando Magic, Hidayet Türkoğlu’nun triple-double yaparak yıldızlaştığı maçta Golden State Warriors’ı 110-90’lık skorla mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

NBA’de Orlando Magic ve Hidayet Türkoğlu’nun yükselişi sürüyor. Golden State Warriors’ı evi Amway Center’da ağırlayan Florida ekibi, rakibini 110-90 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya istediği başlangıcı yapamayan ve savunmada zorluk yaşayan Orlando, ilk çeyreği 28-24 geride kapattı. Golden State’in yıldızlarını yavaşlatmayı başaramayan ev sahibi takım, sayı üretmekte de sıkınıtı yaşayınca soyunma odasına 9 sayılık dezavantajla gitti: 44-53.

Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Orlando, rakibine 18 sayı şansı tanırken, Golden State’in potasına 35 sayı bırakarak son çeyreğe 79-71’lik üstünlükle girdi. Son çeyrekte de oyunu kontrol eden Florida ekibi, farkı açmaya devam etti ve salondan 110-90’lık skorla galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Hidayet Türkoğlu, 10 sayı – 10 asist ve 14 ribaundluk performansıyla kariyerinin 3. triple-double’ına imza attı. 38 dakika sahada kalan Hido, kullandığı 9 şutun 3’ünü sayıya çevirirken, istatistiklerine de 5 top çalma ekleyerek bu alanda da kariyer rekoru kırdı. 3 sayı çizgisinin gerisinden 1/3 ile oynayan tecrübeli isim, serbest atışlarda 3/4 ile oynadı.

Orlando’da Dwight Howard 22 sayı – 17 ribaund – 3 asist ve 2 top çalmayla galibiyette büyük pay sahibi olurken, Jason Richardson 20 sayı – 5 ribaund – 2 asistle, J.J. Reddick’le Ryan Anderson ise 13’er sayıyla mücadeleyi noktaladı.

Konuk ekipte Monta Ellis 20 sayı – 7 ribaund – 4 asistle takımının en skorer ismi olurken, Dorell Wright 17 sayı – 6 ribaund – 4 asistle, Stephen Curry de 15 sayı – 6 ribaund ve 5 asistle katkı yaptı.

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