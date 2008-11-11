Hido yetmedi!..

NBA'de Orlado Magic forması giyen Hidayet Türkoğlu formda başladığı sezonda Portland Trail Blazer karşısında da etkileyici bir performans sergiledi.Sahasında konuk ettiği Portland karşısında son çeyrekte rakibine boyun eğen Orlando, 106-99'luk skorla sahasındaki dördüncü maçtan ikinci kez yenik ayrıldı. 42 dakika sahada kalarak maçın en çok süre alan oyuncusu olan milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu ise 35 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, 4 ribaunt- 3 de asist yaptı. 11/21 saha içi isabetiyle oynayan Hidayet, 7 üç sayılık denemesinde de 4 kez isabet buldu.Rakibine oranla benchten yeteri kadar destek görmeyen ev sahibi ekipte Dwight Howard da 29 sayı-19 ribauntla sezonun en iyi maçını çıkarırken, Keith Bogans da 12 sayı - 3 ribauntla mücadele etti.Kenardan gelen oyuncularından 40 sayılık bir katkı gören Portland'da ise 5 oyuncu çift haneleri gördü. Sezonun üçüncü dış saha galibiyetine imza atan konuk ekipte Brandon Roy 27 sayı - 4 asist, Steve Blake, 20 sayı - 5 ribaunt - 4 asist, Travis Outlaw da 20 sayı-5 ribaunt - 5 asistle ön plana çıktılar.