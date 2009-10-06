Hido Toronto'da idmanlara başladı

Hidayet Türkoğlu, NBA'deki yeni takımı Toronto Raptors ile antrenmanlara başladı.

Türkoğlu, Eurobasket 2009'un sona ermesi ve yaptığı kısa tatilden sonra yeni takımının antrenmanlarına gecikmeli olarak katıldı.

Orlando Magic ile NBA finali oynadıktan sonra Raptors ile beş yıl için 53 milyon dolara imza atan Hedo, yeni takımındaki gününde NBA TV'nin sorularını yanıtladı.

Türkoğlu, "NBA'de yazı en yoğun geçiren oyuncuların başında geliyorum. Fazla tatil fırsatım olmadı. Geçen sezon finaller nedeniyle Haziran sonuna kadar oynadım, ardından transfer görüşmelerim sürdü. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası için kampa girdim ve Eylül'de de şampiyonada yoğun bir dönem geçirdim. Ülkemin formasını giymek bana her zaman onur veriyor ve kendimi özel hissettiriyor. Orada olmayı çok istiyordum" dedi.

Takımın antrenörü Jay Triano'ya kendisine gösterdiği anlayıştan dolayı teşekkür eden Hido, antrenmanlara gecikmeli başladığını, ama en kısa sürede kendisini tazeleyerek açığını kapatacağını ve hazır hale geleceğini kaydetti.

NBA'i özlediğini vurgulayan milli basketbolcu, yeni bir takım, yeni oyuncular ve yeni antrenör ile kısa sürede iyi bir hava yakalayacaklarına inandığını söyledi.

Toronto Raptors takımının internet sitesine milli basketbolcunun transferinin ardından geldiği Kanada şehrinde küçük Raptors taraftarları ile çekilmiş bir fotoğrafı konuldu.

Fotoğrafın altında, "NBA yıldızı Hidayet yeni fanatikleri ile" yazısı yer aldı.

İlk hazırlık maçlarında oynamayacak

Raptors'ın antrenörü Triano, Türkoğlu ve takımın diğer yıldızı Chris Bosh'un, yeni sezon hazırlıklarına geç katıldığı için normal sezon öncesi hazırlık maçlarının ilk kısmında yer almayacağını açıkladı.

Antrenman sonrası basın toplantısı düzenleyen Triano, Türkoğlu ve Bosh'un takıma henüz katıldığını belirterek iki oyuncunun da beyin olarak hazır olması gerektiği ifade etti.

Triano, Türkoğlu ile ilgili bir soru üzerine de gülümseyerek, "Hido ile bu sabah şakalaştık. Birkaç gün içinde hazır hale gelir" dedi.



İyi bir takım kurduklarını söyleyen Raptors antrenörü, yeni takımın parladığını ve enerjilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Toronto Raptors Kasım ayında başlayacak normal sezon öncesi, NBA takımları ile sekiz hazırlık karşılaşması yapacak.