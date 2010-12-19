Hido tekrar Orlando'da

T24 - Sezona kötü başlayan iki takım arasındaki takas sonucu Hidayet Türkoğlu, Jason Richardson ve Earl Clark, Orlando’ya giderken, Phoenix de Vince Carter, Marcin Gortat, Mickael Pietrus ve 2011 birinci tur draft hakkıyla 3 milyon dolar para aldı. Öte yandan Orlando Magic, Rashard Lewis’i, Gilbert Arenas karşılığında Washington Wizards’a gönderdi.

31 yaşındaki Hidayet, 2004-2009 yılları arasında 5 yıl Orlando Magic forması giymiş ve NBA finalinde mücadele etmişti. Son sezonunda takımının final oynamasında çok büyük pay sahibi olan Hido, aynı yıl NBA’de sezonun en çok gelişme gösteren oyuncusu seçilmişti.

Orlando’dan geçtimiz sezon başında Toronto’ya transfer olan ancak istediği ortamı bulamayan Hido bu sezon başında da Toronto’dan Phoneix’e takas olmuştu. Phoneix Suns’ta şu ana kadar 25 maça çıkan Hido, 9.4 sayı ortalaması tuttursa da, hem takımı, hem de kendisi beklentilerin altında bir performans sergiliyordu. Hido, Phoneix formasıyla çıktığı son maçta 10 sayı, 2 ribaunt ile oynamış, ancak takımının Houston’a 106-91 yenilmesine engel olamamıştı.



Memo ile 10 dakika

Utah Jazz’in, New Orleans’a 100-71 yenildiği maçta ise Mehmet Okur 8 aylık sakatlığının ardından yeniden oynamaya başladı. Henüz hazır olmadığı gözlenen milli basketbolcu, Utah adına 10 dakika sahada kalıp, 2 sayı, 1 asistle oynadı.



NBA sonuçları:

New York-Miami Heat: 91-113

Philadelphia-LA Lakers: 81-93

Atlanta-Charlotte: 90-85

Oklahoma-Sacramento: 102-87

Indiana-Cleveland: 108-99

Toronto-New Jersey: 98-92

Detroit-LA Clippers: 88-109

Houston-Memphis: 103-87

Portland-Minnesota: 107-102

