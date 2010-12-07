-HİDO, PHOENİX SUNS'A GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 12.07.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors forması giyen (A) Milli Basketbol Takımı Kaptanı Hidayet Türkoğlu, takas yoluyla Phoenix Suns'a gidiyor. Toronto Raptors'da istediği performansı sergileyemeyen ve performansını üst seviyede sergileyebilecek şekilde oynamak isteyen Hidayet, Brezilyalı Leandro Barbosa karşılığında Phoenix Suns'a takas edilecek. Hidayet Türkoğlu, bu takasın gerçekleşmesi için ABD'ye gidip, bazı testlerden geçmesi gerektiğini belirterek, "Testlerden geçersem, bu takas olacak. Doktorlarla henüz konuşmadım. Belki de onları getirtmem gerekecek. Çünkü burada en kısa zamanda milli takıma katılmak istiyorum" diye konuştu. Takas için "Gerçekleşirse güzel olur" diyen milli basketbolcu, "Phoenix Suns, organizasyonuyla oyuncularıyla çok kaliteli, çok başarılı bir ekip. İnşallah özlemiş olduğum en üst seviyedeki basketbolumu yeniden sergilerim" dedi. Geçen sezon sonunda, beş yıl formasını giydiği Orlando Magic takımıyla sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu (free-agent) olan Hidayet, Toronto Raptors ile 5 yıllığına 53 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. NBA takımlarından Sacramento Kings tarafından 10 sezon önce seçilen Hidayet Türkoğlu, NBA'de en fazla oynayan Türk oyuncu durumunda bulunuyor. Hidayet, Sacremento Kings ile başladığı NBA kariyerinde San Antonio Spurs, Orlando Magic ve Toronto Raptors forması giydi.