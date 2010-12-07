T24 LogoT24 Logo
Spor

HİDO, PHOENİX SUNS'A GİDİYOR İSTANBUL (A.A) 

07 Aralık 2010 22:45

-HİDO, PHOENİX SUNS'A GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 12.07.2010 - Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors forması giyen (A) Milli Basketbol Takımı Kaptanı Hidayet Türkoğlu, takas yoluyla Phoenix Suns'a gidiyor.  Toronto Raptors'da istediği performansı sergileyemeyen ve performansını üst seviyede sergileyebilecek şekilde oynamak isteyen Hidayet, Brezilyalı Leandro Barbosa karşılığında Phoenix Suns'a takas edilecek. Hidayet Türkoğlu, bu takasın gerçekleşmesi için ABD'ye gidip, bazı testlerden geçmesi gerektiğini belirterek, "Testlerden geçersem, bu takas olacak. Doktorlarla henüz konuşmadım. Belki de onları getirtmem gerekecek. Çünkü burada en kısa zamanda milli takıma katılmak istiyorum" diye konuştu.  Takas için "Gerçekleşirse güzel olur" diyen milli basketbolcu, "Phoenix Suns, organizasyonuyla oyuncularıyla çok kaliteli, çok başarılı bir ekip. İnşallah özlemiş olduğum en üst seviyedeki basketbolumu yeniden sergilerim" dedi.  Geçen sezon sonunda, beş yıl formasını giydiği Orlando Magic takımıyla sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu (free-agent) olan Hidayet, Toronto Raptors ile 5 yıllığına 53 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.  NBA takımlarından Sacramento Kings tarafından 10 sezon önce seçilen Hidayet Türkoğlu, NBA'de en fazla oynayan Türk oyuncu durumunda bulunuyor. Hidayet, Sacremento Kings ile başladığı NBA kariyerinde San Antonio Spurs, Orlando Magic ve Toronto Raptors forması giydi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24