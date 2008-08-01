Hido: Ödülü beklemiyordum

Tempo24-



NBA'deki temsilcilerimiz Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur, NTVSpor'da yayınlanan NBA Stüdyo'da Murat Kosova ve Kaan Kural'ın sorularını yanıtladılar.



Bu sezon Orlando Magic'in başarısında büyük pay sahibi olan Hidayet, sezonun en gelişme gösteren oyuncu ödülünü (MIP) kazanmayı beklemediğini ifade etti.



Bu ödülü daha genç ve NBA'de 2-3 yılını dolduran oyunculara verildiğini belirten Hido, "MIP ödülünü kazanmayı beklemiyordum ama ödülü alman beni çok mutlu etti ve gururlandım. Verdiğimi tüm emeklerin karşılığını aldım. Antrenör Van Gundy ve takım arkadaşlarım benim bu ödülü almamda büyük pay sahibi oldular. Takımdaki liderlik vasfını üstlenmem ve bunu iyi kullanmam ödülü bana getirdi" dedi.



Geçen sezona göre Orlando ve Hidayet'in istatistiklerinin çok geliştiğini vurgulayan Mehmet Okur, "Hidayet ödülü sonuna kadar hak etti. Çok gururlandım, ama asıl önemlisi Hido'nun All-Star'a seçilmesi gerekirdi" dedi.



Mehmet, "All-Star'da olması gerekiyordu. Doğu Konferansı'nın en iyi takımlarından birinin en iyi oyuncusunu almadılar. Umarım seneye birlikte All-Star oluruz" diye konuştu.



MEHMET OKUR: LAKERS FAVORİ



Mehmet Okur, Batı Konferansı yarı finalinde elendikleri Los Angeles Lakers'ı şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.



Mehmet, "Houston'ı geçtik ama Los Angeles Lakers'a takıldık. Lakers bulunduğu yeri hak ediyor. Pau Gasol ile birlikte daha iyi bir takım oldular. Şampiyonlugun en büyük adayı Lakers" dedi.



Hidayet Türkoğlu, Utah'ın yarı finalde elenmesini beklemediğini ifade ederek, "Çok genç ve iyi bir kadroları var. NBA'in favorilerinden biri. Gelecek yıllarda başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.



Hidayet, normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Los Angeles Lakerslı Kobe Bryant'ın ödülü kesinlikle hak ettiğini belirterek, "Bence NBA'in en iyi oyuncusu" dedi.



Doğu Konferansı yarı finalinde Detroit Pistons'a elenmelerini de değerlendiren Hidayet, "Play-off'larda takım olarak çok iyi mücadele ettik. Detroit serisinde, bazı maçları son bölümlerindeki ufak hatalarla kaybettik. Detroit önünde o kadar top kaybı yapmasaydık sonuç daha farklı olurdu. Bu maçlarda tecrübe faktörü öne çıkıyor. Elenmemizi tecrübezliğie bağlıyorum" dedi.



Kadroda eksik noktaların bulunduğunu belirten Hido, "Yedek kadroyu güçlendirirsek önümüzdeki sezon daha iyi işler yaparız. İyi bir oyun kurucuya da ihtiyacımız var" dedi.



Transfer ve takas konusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet ve Hidayet, NBA'de aynı takımda forma giymek istediklerini söylediler. İki oyuncu da şu an için kendilerine bir transfer teklifi gelmediğini belirtirken, Hido olası bir transfere veya takasa hiç şaşırmayacağını belirtti.



MEHMET OKUR: ÖMER AŞIK'I ÖNERDİM

Mehmet Okur, Fenerbahçe Ülker'de forma giyen genç pivot Ömer Aşık'ı Utah Jazz'a önerdiğini söyledi.



Ömer Aşık ve Semih Erden'in NBA'de takip edildiğini belirten Memo, "Bence Ömer Aşık ilk planda. Bana sordular Ömer Aşık'ı. Hemen seçmeleri gerektiğini söyledim. Ömer'e inanıyorum ve güveniyorum" şeklinde konuştu.





Ömer ve Semih'in NBA'de oynayabilecek kapasiteye sahip olduklarını ifade eden Hidayet Türkoğlu ise, "Bu yönde karar verip kendilerini NBA'de denemelerini isterim. Çünkü fizik, kafa ve fundemental olarak o kapasiteye sahipler. NBA'e gelerek kendilerini daha çok geliştirebilirler" diye konuştu.

