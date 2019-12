Hido-Memo All-Star'da yok

NBA'de All-Star maçında yer alacak yedek isimler açıklandı. Milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu üç Orlando’lu oyuncunun çağırıldığı kadroda bu yıl da yer bulamadı. Daha önce All-Star olma başarısını gösteren Mehmet Okur da bu yılki kadroda yok.





NBA takımlarında görev yapan 30 antrenörün oylarıyla belirlenen Doğu ve Batı karmalarının yedek oyuncu kadrolarında Hidayet Türkoğlu ile Mehmet Okur yer alamadı.



Hidayet ile birlikte Doğu Konferansı’nda bu sezon dikkat çeken isimlerden boston’dan Rajon Rondo, Cleveland'dan Mo Williams, Oklahoma'dan Kevin Durant'in de kadroda yer bulamamaları dikkat çekti.



Hidayet'in takımı Orlando üç oyuncuyla All-Star'a ençok oyuncu gönderen takım oldu. İlk beşte yer alacak olan Dwight Howard'ın yanı sıra Jameer Nelson ile Rashard Lewis de All-Star takımına seçildiler.



L.A Lakers'ın İspanyol yıldızı Pau Gasol ile Phoenix'in son aylarda eski formunu yakalamış görünen yıldızı Shaquille O'Neal, Batı Konferansı yedek kadrosuna dahil olan uzunlar oldu. Batı Karması’nda kadroya giren Shaquille O'Neal 15. kez All-Star seçilme başarısını gösterdi. NBA tarihinde Kareem Abdul Cabbar 19 kez All-Star organizasyonunda yer alarak bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.



Her iki takımın yedekleri şu isimlerden oluştu;



DOĞU KARMASI: Chris Bosh (Toronto Raptors), Danny Granger (Indiana Pacers), Devin Harris (New Jersey Nets), Joe Johnson (Atlanta Hawks), Rashard Lewis (Orlando Magic), Jameer Nelson (Orlando Magic), Paul Pierce (Boston Celtics).



BATI KARMASI: Chauncey Billups (Denver Nuggets), Pau Gasol (L.A. Lakers), Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks), Shaquille O'Neal (Phoenix Suns), Tony Parker (San Antonio Spurs), Brandon Roy (Portland Trail Blazers), David West (New Orleans Hornets).